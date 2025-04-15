Весенняя засуха в Европе зацепила Украину: фермеры бьют тревогу, — Politico

Европейское сельское хозяйство сталкивается с проблемами, связанными с климатом. Сельскохозяйственные угодья и природные экосистемы оказались под угрозой из-за недостатка весенних осадков.

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Об этом пишет издание Politico.

Во многих регионах Центральной и Восточной Европы апрель 2025 года оказался чрезвычайно засушливым, что может привести к серьезным вызовам в аграрном секторе и транспортной логистике. От Украины до Бельгии большая часть континента сталкивается с аномальным дефицитом дождей — это создает угрозу как для фермеров, так и для торговой логистики продовольственной безопасности в глобальном масштабе.

Согласно информации Европейской обсерватории, под засуху еще в марте попали значительные части Польши, Украины, Балканского региона, Греции, Швеции, Ирландии и Германии. Эти страны были определены как территории с повышенным уровнем риска из-за дефицита влаги.

Ученый обсерватории Андреа Торети отметил, что последние три месяца были крайне засушливыми, а температурный режим оказался аномально высоким. По его словам, ситуация в Центральной и Восточной Европе ухудшается быстрыми темпами. Экспертам она напоминает предпосылки засухи 2018 года. Дальнейшее развитие событий в значительной степени зависит от климатических условий ближайших недель, но прогноз пока очень пессимистичный.

Торети предупредил, что продолжение засушливого периода может нанести серьезный удар по будущим урожаям.

В Германии уже зафиксирована критическая сухость верхнего слоя почвы. На реке Рейн, важной для грузоперевозок, уровень воды настолько снизился, что суда вынуждены перевозить меньше груза.

В Бельгии март также выдался необычно сухим — в Брюсселе с 1 марта до начала апреля выпало лишь 7,8 мм осадков вместо стандартных 50 мм.

В Восточной Европе ситуация еще более напряженная: земля не успела восстановиться после прошлогодней засухи из-за нехватки снега и дождей зимой. Особенно угрожающая картина в Украине и Польше — ведущих экспортеров зерновых культур.

В Украине, кроме природных факторов, ситуацию осложняет еще и война — из-за обстрелов часто возникают пожары в уже высушенных районах.

Эксперты предупреждают: если дожди не вернутся в ближайшее время, мир может столкнуться с новыми вызовами в сфере продовольственной безопасности.

Напомним, что по результатам наблюдений, нетипично вялая и неустойчивая фаза Ла-Нинья завершилась быстрее, чем ожидалось. Сейчас климатические условия на планете вошли в так называемую нейтральную фазу. Однако это вовсе не гарантирует стабилизации погодных условий — наоборот, ученые предостерегают: изменения могут быть еще менее предсказуемыми.

Также предпасхальная неделя в Украине будет теплой. Заморозки прекратятся, а плюсовая температура будет даже ночью. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко 14 апреля.