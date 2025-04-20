Погода на тиждень: в Україну йде зниження температури і дощі

Наступного тижня в Україні очікується несуттєве зниження температури та опади.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 21 квітня в Україні очікується тепла сонячна погода з до +20+24 градусів, і лише в Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі з грозами.

У Києві у понеділок очікується суха сонячна погода. Температура повітря до +24 градусів. Наступного тижня переважатиме по-літньому тепла та сонячна погода, але у вихідні похолодає, а також пройдуть дощі.

"В кінці тижня, якраз на Проводи, в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря: у суботу до +14+17 градусів, на півдні та сході ще побуде до +22 градусів, а в неділю, 27-го квітня, до +10+16 градусів", — написала Наталка Діденко.

Синоптик Ігор Кібальчич також прогнозує, що тиждень в Україні буде теплим, денна температура повітря становитиме +20+24 градуси.

Під впливом області підвищеного атмосферного тиску, а також теплої повітряної маси протягом найближчих днів прогнозується аномально тепла погода з літніми показниками температури повітря в усіх регіонах України.

Суттєві зміни у характері погоди відбудуться на вихідних та будуть обумовлені надходженням з півночі холодного повітря на тлі розвитку циклонічної діяльності. Тому наприкінці тижня пройдуть дощі різної інтенсивності, після яких температура повітря істотно знизиться аж до заморозків у західних та північних регіонах.

Нагадаємо, що Фокус писав про те, як заведено відзначати Великдень в Україні. Цього року уперше з 2017 року християни східного та західного обрядів святкуватимуть Великдень в один день.