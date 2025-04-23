"Найспекотніша країна Європи" з грозами: якою буде погода 24 квітня

В четвер, 24 квітня, в Україні температура повітря вдень стрибне до +26 градусів, однак очікуються й опади.

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Таким прогнозом погоди поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра Україна втримуватиме пальму першості чи не найспекотнішої країни Європи. Температура повітря становитиме протягом дня +20…+26 градусів", — розповіла вона.

Фахівчиня додала, що розташовані на відкритому сонці термометри можуть показувати навіть +35 градусів. Однак у західній частині України ймовірні дощі з грозами. Ввечері цього дня опади дійдуть до північної частини та південного сходу.

Погода в Києві

В столиці 24 квітня температура повітря підніметься до +25…+26 градусів. Більшу частину доби цього дня в Києві опадів не очікується, однак ввечері є ймовірність короткочасних грозових дощів.

За словами Наталії Діденко, дощитиме у п'ятницю, а в суботу на півночі та заході України очікується різке похолодання. В неділю в Україні буде суха, проте прохолодна погода.

Раніше синоптикиня розповідала, що в Україну йде зниження температури й дощі. Це зумовлено надходженням з півночі холодного повітря на тлі розвитку циклонічної діяльності.

Нагадаємо, що у квітні в Україну повернулась зима. Снігом засипало декілька областей України.