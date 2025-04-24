Заморозки та дощі з грозами: яка погода чекає Україну в останні дні тижня

Днями в Україні очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують не тільки дощі та грози, а й заморозки.

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Такий прогноз дала синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що 25 квітня ще буде тепла, навіть спекотна погода, однак в суботу за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря.

Фахівчиня додала, що 25-го квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20+27 градусів. Місцями у західній частині та в Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі з грозами, але в більшості областей буде сухо. Однак ввечері 25 березня та в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні.

Наталка Діденко розповіла, що вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті. Наступного дня, 27 квітня, низька температура повітря охопить всю Україну. Вночі та вранці стовпчик термометра підніметься до +2…+8 градусів, вдень до +9…+14 градусів. На півдні очікується до +12…+18 градусів.

Погода в Києві

У столиці 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22+24 градусів. В другій половині дня чи надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

В суботу, 26 квітня вночі та вранці в Києві очікується дощ із грозою, а вдень 26-го квітня — різке зниження температури повітря до +14 градусів.

Нагадаємо, у квітні Україну засипало снігом, разом з яким прийшов мороз. Синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища, адже зимна погода була в декількох регіонах країни.

Наталка Діденко четвер, 24 квітня, назвала "чи не найспекотнішою країною Європи". За її прогнозами температура повітря протягом дня досягає +20…+26 градусів",