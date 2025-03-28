Школьник поймал три крупные рыбы за один день и побил сразу три рекорда (фото)

Мальчик вместе со своим отцом отправился на рыбалку, чтобы поймать большеротого окуня.

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12-летний школьник Кентон Мабри из штата Техас, США, совершил рыболовный подвиг, сумев за один день установить сразу три юниорских рекорда. Событие произошло 11 марта на водохранилище Tradinghouse Creek. Об этом пишет издание Wired2Fish.

Мальчик вместе со своим отцом отправился на рыбалку, чтобы поймать большеротого окуня. Первый трофей превзошел все ожидания — рыба весом 3,5 килограмма сразу превысила предыдущий местный юниорский рекорд.

Невероятный улов Фото: Tradinghouse Creek Reservoir

Не остановившись на достигнутом, Кентон продолжил рыбалку и поймал два вида краппи — белый и черный. Белый краппи весом около 600 граммов стал новым рекордом для юниоров, а черный краппи весом 400 граммов вообще впервые попал в списки для этой весовой категории.

Отец Кентона рассказал, что мальчик чрезвычайно увлечен рыбалкой и самостоятельно изготавливает профессиональное рыболовное снаряжение. Более того, юный рыбак уже мечтает об участии во взрослых турнирах.

Отец Кентона рассказал, что мальчик чрезвычайно увлечен рыбалкой Фото: Tradinghouse Creek Reservoir

Напомним, ранее Фокус сообщал, что недалеко от побережья провинции Пхукет (Таиланд) местные рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемый "селедочный король", известный также как "рыба-землетрясение", которую в японской мифологии считают предвестником стихийных бедствий и эпидемий.

Кроме этого, мы писали о случае, когда рыбак выловил рыбу с головой змеи, после чего его призвали немедленно уничтожить ее. Представители этого вида могут вырастать до 92 см в длину, а их туловище покрыто узорами, напоминающими питона. Эксперты рекомендуют после вылова сразу убивать таких рыб: отрубить голову, выпотрошить и поместить в герметичный пластиковый пакет.