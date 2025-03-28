Школяр упіймав три великі риби за один день і побив відразу три рекорди (фото)

Хлопчик разом зі своїм батьком вирушив на риболовлю, маючи на меті спіймати великоротого окуня.

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12-річний школяр Кентон Мабрі зі штату Техас, США, здійснив рибальський подвиг, зумівши за один день встановити відразу три юніорські рекорди. Подія сталася 11 березня на водосховищі Tradinghouse Creek. Про це пише видання Wired2Fish.

Хлопчик разом зі своїм батьком вирушив на риболовлю, маючи на меті спіймати великоротого окуня. Перший трофей перевершив усі очікування — риба вагою 3,5 кілограма одразу перевищила попередній місцевий юніорський рекорд.

Неймовірний улов Фото: Tradinghouse Creek Reservoir

Не зупинившись на досягнутому, Кентон продовжив риболовлю і спіймав два види краппі — білий та чорний. Білий краппі вагою близько 600 грамів став новим рекордом для юніорів, а чорний краппі завважки 400 грамів узагалі вперше потрапив до списків для цієї вагової категорії.

Батько Кентона розповів, що хлопчик надзвичайно захоплений риболовлею і самостійно виготовляє професійне рибальське спорядження. Ба більше, юний рибалка вже мріє про участь у дорослих турнірах.

Батько Кентона розповів, що хлопчик надзвичайно захоплений риболовлею Фото: Tradinghouse Creek Reservoir

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що неподалік узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) місцеві рибалки витягли з води гігантську рибу завдовжки понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так званий "оселедцевий король", відомий також як "риба-землетрус", яку в японській міфології вважають провісником стихійних лих та епідемій.

Окрім цього, ми писали про випадок, коли рибалка виловив рибу з головою змії, після чого його закликали негайно знищити її. Представники цього виду можуть виростати до 92 см у довжину, а їхній тулуб вкритий візерунками, що нагадують пітона. Експерти рекомендують після вилову одразу вбивати таких риб: відрубати голову, випотрошити та помістити у герметичний пластиковий пакет.