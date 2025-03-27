Найкращий ілюзіоніст океану: названо морську істоту, здатну загіпнотизувати здобич (відео)

Дослідники виявили, що ці морські хижаки використовують сліпучу демонстрацію, щоб підібратися до здобичі непоміченими.

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Океан є домівкою для неймовірної кількості життя, серед яких і каракатиці — їх по праву вважають майстрами маскування, а також найкращими ілюзіоністами моря. У новому дослідженні вчені виявили, що широкодзьобі каракатиці використовують сліпучу демонстрацію смужок, що рухаються донизу, на своїй шкірі, щоб підібратися до здобичі непоміченими, пише SciTechDaily.

Така поведінка може здатися помітною для людей, проте цей камуфляж насправді збиває з пантелику зорові системи здобичі, наприклад, крабів, роблячи хижака невидимим, коли він наближається до здобичі. Науковці також виявили, що каракатиці, ймовірно, мають у своїй демонстрації щонайменше три інші мисливські стратегії. Однак дослідники лише сьогодні починають розуміти правила цієї дивної ілюзії в океані, яку використовують каракатиці.

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Під час дослідження команда з Бристольського університету виявила, що каракатиці використовують динамічну демонстрацію шкіри, щоб наблизитися до здобичі й уникнути виявлення в останні секунди перед нападом.

Підтримка маскування під час руху — це проблема, з якою стикаються багато хижаків, що переслідують. Однак тепер учені виявили нову форму маскування руху, за якої широкодзьоба каракатиця проводить темні смуги вниз по голові та руках, щоб приховати свої мисливські маневри.

За словами провідного автора дослідження, доктора Маттео Сантона зі школи біологічних наук Університету Брістоля, раніше камуфляж здебільшого розглядався вченими як адаптація, яку використовує здобич, щоб уникнути виявлення або розпізнавання хижаками. Річ у тім, що рух, як правило, порушує маскування, але не в цьому випадку.

Співавтор дослідження, доктор Мартін Хау також вважає, що більшість каракатиць покладаються на скритність, щоб підкрастися до здобичі. Завдяки своїй шкірі, що швидко змінює колір, ці чудові тварини мають ширший спектр можливостей, ніж більшість інших, коли справа стосується маскування під час руху.

Під час дослідження вчені вивчили поведінку краба-жертви, в результаті чого змогли продемонструвати, як смуги, що проходять, маскують хижака під час полювання. Результати показують, що зорова система здобичі може бути пригнічена сильним рухом, який створюють смуги, через що вона не може виявити сигнали хижака, який наближається.

Автори дослідження зазначають, що для людини така демонстрація має вельми помітний вигляд, проте вона використовує ефект сильних динамічних сигналів руху, які створюють ритмічні смуги, що проходять, щоб обдурити здобич.

Раніше Фокус писав про те, як каракатиці завоювали серця вчених: вирішують найскладніші тести й обманюють ворогів.