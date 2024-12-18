Білки-вбивці: вчені стверджують, що гризуни еволюціонують, стаючи м'ясоїдними

Виявилося, що білки, які вважалися вегетаріанцями, полюють на мишей-польовок і поїдають їх.

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Білки з їхніми пухнастими хвостиками здаються милими тваринами, які люблять горішки. Однак нове дослідження представило гризунів у зовсім новому світлі. Вчені зняли разючі кадри того, як каліфорнійські білки вбивають, а потім поїдають мишей-польовок. Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що білки стали хижаками

Досі білки вважалися тваринами, які харчуються горіхами і насінням, але нові кадри показують, що білки еволюціонують і стають м'ясоїдними.

"Це шокує. Ми ніколи раніше не бачили такої поведінки. Білки — одні з найбільш знайомих людям тварин. Ми бачимо їх просто за нашими вікнами і часто з ними контактуємо. Однак ось ця поведінка, яка ніколи раніше не зустрічалася в науці, показує, що нам ще багато чого належить дізнатися про природну історію навколишнього світу", — сказала докторка Дженніфер Е. Сміт, доцентка кафедри біології в Університеті Вісконсина в О-Клер, яка керувала дослідженням.

Вчені спостерігали за білками в регіональному парку Бріонес в окрузі Контра-Коста, коли помітили незвичайну поведінку.

У період з 10 червня до 30 липня вони з подивом спостерігали, як каліфорнійські білки різного віку та обох статей полювали на полівок і навіть билися за здобич.

Із 74 спостережуваних взаємодій із полівками майже половина (42 відсотки) була пов'язана з активним полюванням на цих дрібних гризунів.

Їхні хижі звички харчування досягли піку в перші два тижні липня, що збіглося з вибуховим зростанням чисельності полівок у парку.

На думку дослідників, це свідчить про те, що їхня мисливська поведінка виникла одночасно з тимчасовим збільшенням доступності здобичі.

Соня Вайлд, авторка дослідження, сказала: "Той факт, що каліфорнійські ховрахи мають поведінкову гнучкість і можуть реагувати на зміни доступності їжі, може допомогти їм виживати в середовищі, що швидко змінюється через присутність людей".

Хоча дослідники вивчали білок протягом багатьох років, навіть вони були здивовані результатами.

Тепер вони вивчають, наскільки поширена така поведінка серед білок, як вона передається від батьків до дитинчат і як вона впливає на екологічні процеси.

Команда вчених планує повернутися в парк наступного літа, щоб перевірити, чи справило це довгостроковий вплив на полівок і самих білок.

Варто зазначити, що м'ясоїдними стали сірі білки, які водяться у США. У Великій Британії та континентальній Європі живуть руді білки і вони перебувають під загрозою. Сірі білки поки що на них не полюють, але їх було завезено до Великої Британії наприкінці XIX століття з Північної Америки. Спочатку завезені як декоративний вид, вони незабаром поширилися по всій Великій Британії та інших європейських країнах, наприклад, в Італії.

Сірі білки переносять хворобу, звану вірусом парапокса білок, яка, мабуть, не впливає на їхнє здоров'я, але часто вбиває рудих білок.

До того ж сірі білки харчуються зеленими жолудями, знищуючи джерело їжі, перш ніж воно дозріє і стане придатним для вживання в їжу їхніми рудими побратимами.

Нагадаємо, у листопаді вчені з'ясували, що японські білки (Sciurus lis), які зазвичай харчуються насінням, квітами і фруктами, також їдять кістки плямистого оленя (Cervus nippon).