"Злочин року": поліція арештувала кота за крадіжку риби з припаркованого мопеда (відео)

Коментатори в соцмережах посміялися з дій рудого "злочинця" і кажуть, що під час затримання чотирилапого несли вже без "речових доказів". Інші стверджують, що на мордочці кота видно, що він зрозумів "усю тяжкість злочину".

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В Таїланді стався "злочин року" — рудий кіт украв рибу з пакета на припаркованому моторолері, а поліція швидко знайшла "підозрюваного". Ролик із цією історією став популярним в соцмережі Instagram.

Відео з арештом "злочинця року" стало надзвичайно вірусним в інтернеті — набрало понад 1 млн переглядів та понад 240 тис. вподобайок.

Видання Dialogue Pakistan пише, що цей неймовірно курйозний епізод стався ще в жовтні цього року. Тоді чоловік придбав рибу для власних потреб і поклав її у пакет, прив'язавши до керма моторолера.

Коли власник транспорту відійшов, камера відеоспостереження зафіксувала, як рудий кіт витягнув рибину з пакета та зник із місця злочину. Однак згодом поліція спіймала "злочинця". На відео помітно, що кота вже несе правоохоронець і той має трохи розгублений вигляд.

Користувачі в соцмережах посміялися від милоти кота. Деякі відзначили, що кота затримали, а при ньому немає "речових доказів". Інші дописувачі здивувалися, що, попри "злочин" кота, того доволі обережно несе правоохоронець. Один із коментаторів відзначив, що вигляд кота говорить сам за себе і той, здається, зрозумів всю "важкість скоєного злочину".

"Здається, він розуміє, що щось утнув. І йому соромно за це. А якщо направду — хіба ж можна тварину судити за її бажання поїсти рибки?", — іронічно написав дописувач.

Нагадаємо, Фокус писав, як сіамський кіт став автором наукового дослідження. Американський фізик зробив співавтором наукової статті свого кота, а автором іншого дослідження є лише домашній улюбленець.

Також ми розповідали, що кіт хотів перевірити "навички" альпініста на різдвяній ялинці. Допитливий кіт вирішив перевірити, що буде, якщо він стрибне на ялинку. Результати його "стрибка" зафіксувала камера нічного спостереження власників домашнього улюбленця.