Кіт хотів перевірити "навички" альпініста на різдвяній ялинці: що з того вийшло (відео)

Допитливий кіт вирішив перевірити, що буде як що він стрибне на ялинку. Результати його "стрибка" зафіксувала камера нічного спостереження власників домашнього улюбленця.

Одна американська сім'я зранку застала різдвяну ялинку зваленою вниз, і запідозрили в цьому одного з трьох котів. Переглянувши кадри запису камери — власники побачили, який саме з них здійснив "стрибок" на ялинку. Відео з цим "змаганням" було розміщене на популярному сервісі VitalHog в Youtube.

На кадрах можна помітити, що кіт недовго приглядався до різдвяної ялинки. А потім вирішив стрибнути на ялинку та звалив її.

Згодом після невдалого падіння, чотирилапий швидко втік з місця події. Інші двоє котів почали крутитися біля місця падіння ялинки. Власники переконані, що кіт вирішив "звалити" ялинку, оскільки вона йому до того не подобалася — до того він часто її бив лапами.

"Ми поставили ялинку, і посеред ночі він стрибнув на дерево і зніс її, лол. Одна з камер зняла все це", — написав власник.

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