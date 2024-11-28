Кот хотел проверить "навыки" альпиниста на рождественской елке: что из этого вышло (видео)

Любознательный кот решил проверить, что будет если если он прыгнет на елку. Результаты его "прыжка" зафиксировала камера ночного наблюдения владельцев домашнего любимца.

Одна американская семья утром застала рождественскую елку сваленной вниз, и заподозрили в этом одного из трех котов. Просмотрев кадры записи камеры — владельцы увидели, какой именно из них совершил "прыжок" на елку. Видео с этим "соревнованием" было размещено на популярном сервисе VitalHog в Youtube.

На кадрах можно заметить, что кот недолго присматривался к рождественской елке. А потом решил прыгнуть на елку и свалил ее.

Впоследствии после неудачного падения, четвероногий быстро убежал с места происшествия. Другие двое котов начали крутиться возле места падения елки. Владельцы убеждены, что кот решил "свалить" елку, поскольку она ему до того не нравилась — до того он часто ее бил лапами.

"Мы поставили елку, и посреди ночи он прыгнул на дерево и снес ее, лол. Одна из камер сняла все это", — написал владелец.

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