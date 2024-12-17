"Преступление года": полиция арестовала кота за кражу рыбы из припаркованного мопеда (видео)

Комментаторы в соцсетях посмеялись над действиями рыжего "преступника" и говорят, что во время задержания четвероногого несли уже без "вещественных доказательств". Другие утверждают, что на мордочке кота видно, что он понял "всю тяжесть преступления".

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В Таиланде произошло "преступление года" — рыжий кот украл рыбу из пакета на припаркованном мотороллере, а полиция быстро нашла "подозреваемого". Ролик с этой историей стал популярным в соцсети Instagram.

Видео с арестом "преступника года" стало чрезвычайно вирусным в интернете — набрало более 1 млн просмотров и более 240 тыс. лайков.

Издание Dialogue Pakistan пишет, что этот невероятно курьезный эпизод произошел еще в октябре этого года. Тогда мужчина приобрел рыбу для собственных нужд и положил ее в пакет, привязав к рулю мотороллера.

Когда владелец транспорта отошел, камера видеонаблюдения зафиксировала, как рыжий кот вытащил рыбу из пакета и скрылся с места преступления. Однако впоследствии полиция поймала "преступника". На видео заметно, что кота уже несет правоохранитель и тот выглядит немного растерянно.

Пользователи в соцсетях очень улыбнулись от милоты кота. Некоторые отметили, что кота задержали, а при нем нет "вещественных доказательств". Другие пользователи удивились, что несмотря на "преступление" кота, того довольно осторожно несет милиционер. Один из комментаторов отметил, что вид кота говорит сам за себя, и тот кажется понял всю "тяжесть совершенного преступления".

"Кажется, он понимает, что что-то натворил. И ему стыдно за это. А если честно — разве можно животное судить за его желание поесть рыбки?", — иронично написал автор.

Напомним, Фокус писал, как сиамский кот стал автором научного исследования. Американский физик сделал соавтором научной статьи своего кота, а автором другого исследования является лишь домашний любимец.

Также мы рассказывали, что кот хотел проверить "навыки" альпиниста на рождественской елке. Любознательный кот решил проверить, что будет, если он прыгнет на елку. Результаты его "прыжка" зафиксировала камера ночного наблюдения владельцев домашнего любимца.