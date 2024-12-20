Працював кур'єром та навчається в Азії: Міхеїл Саакашвілі розповів про 19-річного сина Ніколоза

Міхеїл Саакашвілі поділився зворушливим привітанням на честь 19-річчя свого сина Ніколоза, опублікувавши кілька його фото у Facebook. Політик розповів про життя сина, який вивчає азійські мови та активно подорожує.

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Міхеїл Саакашвілі показав, який вигляд має його 19-річний син Ніколоз, і привітав його з днем народження. Відомий політик опублікував зворушливий пост на своїй сторінці у Facebook, поділившись кількома фото сина.

Саакашвілі розповів, що Ніколоз зараз перебуває в "якійсь далекій азійській країні", де вивчає нову азіатську мову після того, як раніше вивчив японську в школі. До цього, за його словами, Ніколоз майже рік жив у Грузії, працюючи кур'єром у службі Bolt. Перед тим, як поїхати до Азії, він два місяці подорожував автостопом по Грузії.

Також Саакашвілі зазначив, що Ніколоз, який народився 19 грудня, у День Святого Миколая за старим стилем в Україні, є похресником двох президентів — Віктора Ющенка та Леха Качинського. Правда він уточнив, що на хрестинах замість Качинського був присутній спікер польського Сейму.

"Я багато чим завдячую своєму синові. Я знаю, яким важким тягарем був мій стан у самому критичному віці. Впевнений, він зробить для Грузії та світу набагато більше, ніж я", — резюмував Саакашвілі.

Зауважимо, Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії, має двох дітей від свого шлюбу з Сандрою Рулова. Їхні діти — Ніколоз та Едуард. У 2021 році стало відомо, що грузинська співачка Софо Ніжарадзе (36 років), яка зараз мешкає у США, народила від політика доньку, яку назвали Еліс-Марія.

Вже у 2023 році стало відомо, що Єлизавета Ясько народила від політика дівчинку, яку назвали Жасмін. Зауважимо, про стосунки пари стало відомо в листопаді 2020 року, коли нардепка вперше розповіла про їхні стосунки. У той час Саакашвілі ще був одружений і його дружина, Сандра Рулофс, пізніше зізналася, що зрада стала для неї несподіванкою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Саакашвілі показала, який вигляд мають дорослі сини політика.

Крім цього, Фокус писав, що дружина Саакашвілі вперше відвідала політика в Грузії.