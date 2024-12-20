Работал курьером и учится в Азии: Михеил Саакашвили рассказал о 19-летнем сыне Николозе

Михеил Саакашвили поделился трогательным поздравлением в честь 19-летия своего сына Николоза, опубликовав несколько его фото в Facebook. Политик рассказал о жизни сына, который изучает азиатские языки и активно путешествует.

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Михеил Саакашвили показал, как выглядит его 19-летний сын Николоз, и поздравил его с днем рождения. Известный политик опубликовал трогательный пост на своей странице в Facebook, поделившись несколькими фото сына.

Саакашвили рассказал, что Николоз сейчас находится в "какой-то далекой азиатской стране", где изучает новый азиатский язык после того, как ранее выучил японский в школе. До этого, по его словам, Николоз почти год жил в Грузии, работая курьером в службе Bolt. Перед тем, как поехать в Азию, он два месяца путешествовал автостопом по Грузии.

Также Саакашвили отметил, что Николоз, который родился 19 декабря, в День Святого Николая по старому стилю в Украине, является крестником двух президентов — Виктора Ющенко и Леха Качиньского. Правда он уточнил, что на крестинах вместо Качиньского присутствовал спикер польского Сейма.

"Я многим обязана своему сыну. Я знаю, каким тяжелым бременем было мое состояние в самом критическом возрасте. Уверен, он сделает для Грузии и мира гораздо больше, чем я", — резюмировал Саакашвили.

Заметим, Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, имеет двоих детей от своего брака с Сандрой Рулова. Их дети — Николоз и Эдуард. В 2021 году стало известно, что грузинская певица Софо Нижарадзе (36 лет), которая сейчас живет в США, родила от политика дочь, которую назвали Элис-Мария.

Уже в 2023 году стало известно, что Елизавета Ясько родила от политика девочку, которую назвали Жасмин. Заметим, об отношениях пары стало известно в ноябре 2020 года, когда нардеп впервые рассказала об их отношениях. В то время Саакашвили еще был женат и его жена, Сандра Рулофс, позже призналась, что измена стала для нее неожиданностью.

Напомним, ранее мы писали, что жена Саакашвили показала, как выглядят взрослые сыновья политика.

Кроме этого, Фокус писал, что жена Саакашвили впервые посетила политика в Грузии.