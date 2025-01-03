Пішла спека: Б'янка Цензорі повернулася до скандального модного прийому (фото)

Дружина Каньє Веста не збирається зменшувати оберти і продовжує тішити таблоїди скандальними вбраннями.

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З початком нового року Б'янка Цензорі, якій 5 січня виповниться 30 років, повернулася до звичного епатажу у виборі вбрань для виходів у світ, і знову носить прозорі топи, абсолютно ігноруючи спідню білизну. В акаунті Yeezy Mafia в Instagram, який вже став свого роду щоденником модних образів дівчини та її чоловіка, 47-річного репера Каньє Веста, з'явилася нова порція знімків, де Цензорі позує у відвертому ансамблі.

На селфі, яке Каньє зробив у дзеркалі, Б'янка позує поруч з ним у прозорому чорному топі без бюстгальтера, чорних трусах, мереживних колготках з візерунком і туфлях на підборах.

На іншому знімку вона все в тому ж топі, але доповнила його довгою чорною спідницею.

Її чоловік собі не зраджує. На ньому — чорна футболка і такого ж кольору спортивні штани.

Судячи з підпису до посту, всі фото зроблені вже у 2025 році.

У грудні виповнилося два роки, як пара пов'язала себе узами шлюбу. Це сталося незабаром після того, як Каньє офіційно розлучився з Кім Кардаш'ян, матір'ю чотирьох його дітей. Репер говорив в інтерв'ю, що хоче повторити шлюбні клятви з Цензорі, влаштувавши голе весілля. Оголившись перед дружиною і гостями, він нібито хотів продемонструвати дівчині, що повністю довіряє себе їй. Щоправда, невідомо, чи виконав він свою обіцянку, оскільки наразі немає жодних підтверджень, що церемонія відбулася.

Тим часом пара придбала будинок за $35 млн, який, незважаючи на розкішний інтер'єр і розташування, має намір здавати в оренду. Для його купівлі Каньє навіть позичив $15,5 млн.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест міг навмисно спровокувати чутки про розлучення з Б'янкою Цензорі.