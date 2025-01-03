Пошла жара: Бьянка Цензори вернулась к скандальному модному приему (фото)

Жена Канье Уэста не собирается сбавлять обороты и продолжает радовать таблоиды скандальными нарядами.

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С началом нового года Бьянка Цензори, которой 5 января исполнится 30 лет, вернулась к привычному эпатажу в выборе нарядов для выходов в свет, и снова носит прозрачные топы, совершенно игнорируя нижнее белье. В аккаунте Yeezy Mafia в Instagram, который уже стал своего рода дневником модных образов девушки и ее супруга, 47-летнего рэпера Канье Уэста, появилась новая порция снимков, где Цензори позирует в откровенном ансамбле.

На селфи, которое Канье сделал в зеркале, Бьянка позирует рядом с ним в прозрачном черном топе без бюстгальтера, черных трусах, кружевных колготках с узором и туфлях на каблуке.

На другом снимке она все в том же топе, но дополнила его длинной черной юбкой.

Ее супруг себе не изменяет. На нем – черная футболка и такого же цвета спортивные брюки.

Судя по подписи к посту, все фото сделаны уже в 2025 году.

В декабре исполнилось два года, как пара связала себя узами брака. Это произошло вскоре после того, как Канье официально развелся с Ким Кардашьян, матерью четырех его детей. Рэпер говорил в интервью, что хочет повторить брачные клятвы с Цензори, устроив голую свадьбу. Обнажившись перед женой и гостями, он якобы хотел продемонстрировать девушке, что полностью вверяет себя ей. Правда, неизвестно, исполнил ли он свое обещание, поскольку на данный момент нет никаких подтверждений, что церемония состоялась.

Тем временем пара приобрела дом за $35 млн, который, несмотря на роскошный интерьер и расположение, намерена сдавать в аренду. Для его покупки Канье даже одолжил $15,5 млн.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст мог специально спровоцировать слухи о разводе с Бьянкой Цензори.