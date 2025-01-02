"Каннибал" Арми Хаммер жалуется, что вынужден жить в крошечной квартирке

Репутация и карьера Арми Хаммера пошла под откос после того, как против него выдвинули обвинения в изнасиловании, а пресса начала смаковать его извращенные привычки.

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38-летний американский актер Арми Хаммер, звезда фильмов "Назови меня своим именем" и "Социальная сеть", признался, что после скандала и обвинений в изнасилованиях, где его вина не была доказана, его жизнь пошла под откос. В подкасте Your Mama’s House Хаммер признался, что теперь живет в "крошечной квартире" и работает над восстановлением своей карьеры. Он также порассуждал о вихре противоречий и о том, как они захватили общественность во время карантина из-за COVID-19.

"Казалось, что мир разваливается, и люди просто были глубоко недовольны своей жизнью. А потом всплывает эта непристойная история об актере, который хочет убивать и есть людей. И вдруг все такие: "О, это гораздо веселее, чем сосредоточиться на том факте, что я не могу выйти из своей гостиной", – отметил он.

Арми Хаммер честно рассказал о своей жизни после громкого скандала

По его словам, по мере появления новых историй шумиха вокруг его имени в СМИ разгоралась все больше:

"Если бы кто-то взял чьи-то разговоры в спальне, даже если они были совершенно обычными, и прочитал бы их вне контекста, все бы сказали: "Вы, ребята, чертовски отвратительны".

Скандал вокруг Хаммера привел к тому, что Арми оказался на финансовом дне.

"Я был настолько разорен, что мне пришлось продать свой грузовик. Я больше не мог позволить себе бензин", — поделился он.

Актер добавил, что пострадала и его психика:

"Я был просто в состоянии полной паники".

Гость подкаста подчеркнул, что образ, который он создавал годами труда, был разрушен в одночасье, а его репутация и карьера потерпели серьезный удар. Особенно подлило масла в огонь то, что пресса писала о его каннибализме.

"В The Punjabi Times были статьи о том, что я был каннибалом… а в марте 2021 года я был пятым по количеству поисковых запросов в Google, и все они были негативными", – говорит Арми.

Он сравнил себя с человеком, которого оставили голым перед всем миром и обсуждают все его извращения и наклонности. Знаменитость признался, что это все было очень тяжело.

Вместе с тем Хаммер признался, что использовал женщин, чтобы подпитывать свое эго. Нму нравилось заставлять их чувствовать себя использованными.

"Я подхватывал этих девушек, отправлял их в головокружительные поездки, занимался с ними отличным сексом, а затем просто отскакивал, оставляя их с чувством, будто их засосало в этот торнадо", – заявил Арми.

Актер продолжил свои откровения и рассказал, что в 13 лет его изнасиловал пастор. Он прошел терапию и сказал, что его дети могут когда-то возненавидеть его так, как он ненавидит своего отца.

Несмотря на все, что произошло в его жизни, Хаммер недавно снялся в фильме "Горнило границы" с Уильямом Х. Мэйси.

"Я бы не сказал, что вернулся, но я работаю", – подытожил он.

Ранее Фокус писал, что мать Арми Хаммера подарила ему на день рождения вазэктомию.