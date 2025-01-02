"Канібал" Армі Гаммер скаржиться, що змушений жити в крихітній квартирці

Репутація і кар'єра Армі Гаммера пішла під укіс після того, як проти нього висунули звинувачення у зґвалтуванні, а преса почала смакувати його збочені звички.

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38-річний американський актор Армі Гаммер, зірка фільмів "Назви мене своїм ім'ям" і "Соціальна мережа", зізнався, що після скандалу і звинувачень у зґвалтуваннях, де його провину не було доведено, його життя пішло під укіс. У подкасті Your Mama's House Гаммер зізнався, що тепер живе в "крихітній квартирі" і працює над відновленням своєї кар'єри. Він також поміркував про вихор протиріч і про те, як вони захопили громадськість під час карантину через COVID-19.

"Здавалося, що світ розвалюється, і люди просто були глибоко незадоволені своїм життям. А потім спливає ця непристойна історія про актора, який хоче вбивати і їсти людей. І раптом усі такі: "О, це набагато веселіше, ніж зосередитися на тому факті, що я не можу вийти зі своєї вітальні", — зазначив він.

Армі Гаммер чесно розповів про своє життя після гучного скандалу

За його словами, у міру появи нових історій галас навколо його імені у ЗМІ розпалювався дедалі більше:

"Якби хтось узяв чиїсь розмови в спальні, навіть якби вони були абсолютно звичайними, і прочитав би їх поза контекстом, усі б сказали: "Ви, хлопці, до біса огидні".

Скандал навколо Хаммера призвів до того, що Армі опинився на фінансовому дні.

"Я був настільки розорений, що мені довелося продати свою вантажівку. Я більше не міг дозволити собі бензин", — поділився він.

Актор додав, що постраждала і його психіка:

"Я був просто в стані повної паніки".

Гість подкасту наголосив, що образ, який він створював роками праці, був зруйнований відразу, а його репутація і кар'єра зазнали серйозного удару. Особливо підлило масла у вогонь те, що преса писала про його канібалізм.

"У The Punjabi Times були статті про те, що я був канібалом... а в березні 2021 року я був п'ятим за кількістю пошукових запитів у Google, і всі вони були негативними", — каже Армі.

Він порівняв себе з людиною, яку залишили голою перед усім світом і обговорюють усі її збочення та нахили. Знаменитість зізнався, що це все було дуже важко.

Водночас Гаммер зізнався, що використовував жінок, щоб підживлювати своє его. Йому подобалося змушувати їх відчувати себе використаними.

"Я підхоплював цих дівчат, відправляв їх у запаморочливі поїздки, займався з ними чудовим сексом, а потім просто відскакував, залишаючи їх із відчуттям, ніби їх засмоктало в цей торнадо", — заявив Армі.

Актор продовжив свої одкровення і розповів, що в 13 років його зґвалтував пастор. Він пройшов терапію і сказав, що його діти можуть колись зненавидіти його так, як він ненавидить свого батька.

Попри все, що сталося в його житті, Гаммер нещодавно знявся у фільмі "Горнило кордону" з Вільямом Г. Мейсі.

"Я б не сказав, що повернувся, але я працюю", — підсумував він.

Раніше Фокус писав, що мати Армі Гаммера подарувала йому на день народження вазектомію.