Із актора Армі Гаммера зняли всі звинувачення в сексуальному насильстві

У 2021 році зірка "Попелюшки" погрожував з'їсти свою шанувальницю, також його звинуватили в насильстві. Він ховався на Кайманових островах.

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Актору Армі Гаммеру, зірці фільмів "Соціальна мережа", "Білосніжка", "Агенти А.Н.К.Л." та інших, не буде пред'явлено звинувачення в сексуальному насильстві. У заяві офісу окружного прокурора Лос-Анджелеса повідомили, що не можуть довести звинувачення у зґвалтуванні поза розумними сумнівами, частково через "складність стосунків" між Гаммером і обвинувачкою. Про це пише Variety.

Офіс окружного прокурора Лос-Анджелеса вирішив не висувати звинувачення в сексуальному насильстві проти актора Армі Гаммера після тривалого розслідування поліції.

Сам Армі вже опублікував пост, у якому написав, що вдячний окружному прокурору за проведення ретельного розслідування та висновок про те, що жодного злочину не було скоєно.

"Я з нетерпінням чекаю на початок довгого та важкого процесу відновлення мого життя тепер, коли моє ім'я очищене", — написав актор.

Пост Армі Гаммера

Обвинувачка, яку в ЗМІ називали Еффі, повідомила про Гаммера поліції в лютому 2021 року. Вона стверджувала, що Гаммер вчиняв щодо неї фізичне насильство під час періодичних стосунків, які тривали чотири роки, і сказала, що він жорстоко зґвалтував її у 2017 році. Гаммер категорично відкинув її звинувачення.

Офіс окружного прокурора заявив, що він призначає досвідчених прокурорів для перевірки розслідувань сексуальних посягань.

"У такому випадку прокуратура провела надзвичайно ретельну перевірку, але визначила, що на цей момент недостатньо доказів для звинувачення пана Гаммера в скоєнні злочину. Як прокурори ми несемо етичну відповідальність висувати звинувачення лише в тих випадках, які ми можемо довести поза розумними сумнівами. Через складність стосунків і неможливість довести насильницький статевий контакт без згоди, ми не можемо довести, що це сталося, через обґрунтований сумнів", — повідомили в офісі окружного прокурора.

Після звинувачень Еффі й інших жінок кар'єрі Гаммера було завдано серйозних збитків. Гаммер, який зіграв у фільмах "Соціальна мережа" та "Назви мене своїм ім'ям", поїхав із Голлівуду на Кайманові острови, де пройшло його дитинство, і працював у готелі.

Після того як Еффі опублікувала звинувачення проти Гаммера, до неї приєдналися й інші жінки, посипалися звинувачення в канібалізмі та БДСМ-фетишах, які, за словами жінок, використовувалися як димова завіса для емоційного та фізичного насильства.

Його агентство WME відмовилося від Гаммера, і його звільнили з усіх його теле- й кінопроєктів. Його останнім фільмом став "Смерть на Нілі", тому що перезнімати його було б надто дорого.

Армі Гаммер і Ґаль Ґадот у "Смерть на Нілі" Фото: Скриншот

Гаммер постійно заперечував будь-які правопорушення та стверджував, що всі сексуальні стосунки були за взаємною згодою. Він дав своє перше інтерв'ю в лютому цього року, де сказав, що думав про самогубство після вибуху скандалу. Він заперечував кримінальні правопорушення, але визнав, що був "мудаком та егоїстом" і вів "дуже напружений і екстремальний спосіб життя".

"Усе обговорювалося заздалегідь. Я ніколи не нав'язував це комусь несподівано. Ніколи. Я збирав цих жінок, залучав їх до цього — в цей вихор подорожей, сексу, наркотиків і сильних емоцій, — а потім, як тільки я закінчував, я просто кидав їх і переходив до наступної жінки, залишивши їх покинутими та використаними", — сказав Гаммер Air Mail.

У цьому інтерв'ю Гаммер сказав, що йому стало краще, і він працював тверезим компаньйоном свого товариша-наркомана. Він також зазначив, що під час реабілітації його підтримував актор Роберт Дауні-молодший. Також Армі Гаммер висловився проти "культури скасування", сказавши: "Тої хвилини, коли хтось робить щось не так, його викидають. Шансів на реабілітацію немає".

Нагадаємо, Армі Гаммер, хоч і є популярним актором, але також походить із дуже багатої та впливової родини. Його дід, Арманд Гаммер, син емігрантів із Одеси. Він довгий час був посередником між СРСР і американськими бізнесменами. Арманд був тією самою людиною, яка допомагала розпродавати скарби, вилучені більшовиками в Романових, приватних колекцій і музеїв.

Він зустрічався з Леніним і навіть зберігав його фото з підписом на почесному місці в будинку. Арманда Гаммера офіційно називали "другом Радянського Союзу". Саме він продав за 30 мільйонів доларів неоціненний "Лестерський кодекс" Леонардо да Вінчі Біллу Гейтсу.