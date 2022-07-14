Актор Армі Гаммер розорився і працює консьєржем у готелі

У 2021 році Армі звинуватили у зґвалтуванні, також він погрожував з'їсти свою шанувальницю

Актор Армі Гаммер розорений та змушений підробляти консьєржем у готелі на Кайманових островах. Про це повідомляє Variety.

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Інформація про те, що Армі, якого минулого року звинуватили у зґвалтуваннях та побиттях, повністю розорився та змушений працювати консьєржем у готелі, з'явилася минулого тижня. Готель спростував цю інформацію, проте вона все ж таки підтвердилася.

Гаммер справді працює в готелі на курорті Моррітт на Кайманових островах.

"Він працює на курорті і продає таймшере. Він працює в кабінці. Реальність така, що він повністю розорений і намагається заробити грошей, щоб утримувати свою родину", — повідомило джерело.

Ця людина, яка побажала залишитися невідомою, каже, що до роботи продавцем таймшерів Гаммер керував житловим комплексом на Кайманових островах. Він живе там, щоб бути поряд зі своїми двома маленькими дітьми.

Колишня дружина Армі Гаммера, журналістка Елізабет Чеймберс, проживає на Кайманах з дітьми. Також джерело повідомило, що Гаммер пройшов курс лікування після того, як кар'єра пішла у прірву.

[ + – ] Армі Гаммер та Лілі Коллінз у фільмі "Білосніжка: помста гномів" Фото: Скриншот

Гаммер, який знімався у фільмах "Соціальна мережа", "Білосніжка: помста гномів", "Агенти А.М.К.Л." і в багатьох інших є правнуком нафтового магната Арманда Гаммера. Але попри його походження, він не отримує жодної фінансової підтримки від своєї родини.

Також після торішнього скандалу його кар'єра в Голлівуді закінчилася. Нагадаємо, кілька жінок звинуватили Гаммера в сексуальних домаганнях і неналежній поведінці. Жінка, яка назвалася Еффі, повідомила, що Армі жорстоко ґвалтував і бив її. Також він хотів відрізати їй палець і тримати його в кишені, щоб завжди мати при собі її частинку.

Армі писав, що є "на 100% канібалом" і розповідав, як би йому хотілося "висмоктати її кров".

Колишня дівчина Гаммера Джессіка Сьєнсін Енрікес повідомила, що повідомлення реальні, хоч актор і стверджував, що не писав такого. Він заперечував це навіть коли на одному з фото було видно його руку з помітним татуюванням на пальці. Про насильство з його боку пізніше повідомила ще одна його дівчина Кортні Вучекович.

[ + – ] Армі Гаммер у ролі близнюків у фільмі "Соціальна мережа" Фото: Скриншот

В інтерв'ю журналу Playboy у 2013 році Гаммер розповідав, що завжди надавав перевагу "дикому" сексу. Але йому довелося відмовитися від своїх звичок, коли він одружився з Елізабет.

"Мені подобалося хапати за шию, за волосся і таке інше. Але потім ви одружуєтеся, і ваші сексуальні апетити змінюються. І ти більше не можеш тягнути свою дружину за волосся. І це на краще. Я не страждаю від цього", — зізнавався Гаммер. Але потім говорив, що переборщив в одкровеннях через алкоголь.

У результаті агентство WME відмовилося від Гаммера, і його звільнили з безлічі проєктів, включаючи "Весілля з дробовиком" з Дженніфер Лопес, "Шпигун на мільярд доларів", і серіал Paramount Plus "Пропозиція".