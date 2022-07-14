Актер Арми Хаммер разорился и работает консьержем в отеле

В 2021 году Арми обвинили в изнасиловании, также он угрожал съесть свою поклонницу

Актер Арми Хаммер разорен и вынужден подрабатывать консьержем в отеле на Каймановых островах. Об этом сообщает Variety.

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Информация о том, что Арми, которого в прошлом году обвинили в изнасилованиях и избиениях, полностью разорился и вынужден работать консьержем в отеле, появилась на прошлой неделе. Отель опроверг эту информацию, однако она все же подтвердилась.

Хаммер действительно работает в отеле на курорте Морритт на Каймановых островах.

"Он работает на курорте и продает таймшеры. Он работает в кабинке. Реальность такова, что он полностью разорен и пытается заработать денег, чтобы содержать свою семью", — сообщил источник.

Этот человек, пожелавший остаться неизвестным, говорит, что до работы продавцом таймшеров Хаммер управлял жилым комплексом на Каймановых островах. Он живет там, чтобы быть рядом со своими двумя маленькими детьми.

Бывшая жена Арми Хаммера, журналистка Элизабет Чеймберс проживает на Кайманах с детьми. Также источник сообщил, что Хаммер прошел курс лечения после того, как карьера пошла под откос.

[ + – ] Арми Хаммер и Лили Коллинз в фильме "Белоснежка: месть гномов" Фото: Скриншот

Хаммер, который снимался в фильмах "Социальная сеть", "Белоснежка: месть гномов", "Агенты А.Н.К.Л." и во многих других, является правнуком нефтяного магната Арманда Хаммера. Но не смотря на его происхождение, он не получает никакой финансовой поддержки от своей семьи.

Также, после прошлогоднего скандала, его карьера в Голливуде закончилась. Напомним, несколько женщин обвинили Хаммера в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Женщина, назвавшаяся Эффи, сообщила, что Арми жестоко насиловал и избивал ее. Также он хотел отрезать ей палец и держать его в кармане, чтобы всегда иметь при себе "ее частичку".

Арми писал, что является "на 100% каннибалом" и рассказывал, как бы ему хотелось "высосать ее кровь".

Бывшая девушка Хаммера, Джессика Сьенсин Энрикес сообщила, что сообщения реальны, хоть актер и утверждал, что не писал подобного. Он отрицал это даже когда на одном из фото была видна его рука с приметной татуировкой на пальце. О насилии с его стороны позже сообщила еще одна его девушка – Кортни Вучекович.

[ + – ] Арми Хаммер в роли близнецов в фильме "Социальная сеть" Фото: Скриншот

В интервью журналу Playboy в 2013 году Хаммер рассказывал, что всегда предпочитал "дикий" секс. Но ему пришлось отказаться от своих привычек, когда он женился на Элизабет.

"Мне нравилось хватать за шею, за волосы и все такое. Но потом вы женитесь, и ваши сексуальные аппетиты меняются. И ты больше не можешь тянуть свою жену за волосы. И это к лучшему. Я не страдаю от этого", — признавался Хаммер, но потом говорил, что переборщил в откровениях из-за алкоголя.

В итоге агентство WME отказалось от Хаммера, и он был уволен из множества проектов, включая "Свадьбу с дробовиком" с Дженнифер Лопес, "Шпион на миллиард долларов", и сериал Paramount Plus "Предложение".