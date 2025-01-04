Нашла помощница: известный голливудский режиссер покончил с собой (фото)

В офисе коронера Лос-Анджелеса подтвердили смерть Баэны, назвав ее причиной самоубийство. Как именно это произошло, пока не разглашается.

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47-летний режиссер и сценарист Джефф Баена обнаружен мертвым 3 декабря в доме в районе Лос-Анджелеса около 10:30 утра по местному времени, сообщает TMZ. Тело нашла его помощница.

Прибывшие на место происшествия службы констатировали смерть знаменитости, причиной которой источники в правоохранительных органах называют самоубийство. Офис коронера округа Лос-Анджелес подтвердил информацию. Подробности гибели пока что не разглашаются.

Биографи и творческий путь Джеффа Баэны

Джефф Баэна родился и вырос в Майами в светской еврейской семье. После окончания Школы кино Нью-Йоркского университета он поселился в Лос-Анджелесе с намерением построить карьеру и стал помощником культового режисссера Роберта Земекиса. Затем Джефф устроился помощником редактора у сценариста и режиссера Дэвида О. Рассела, с которым сотрудничал полтора года.

Попав в ДТП, он повредил один глаз, и чтобы поддержать свой дух и как-то скрасить время реабилитации Баэна начал обсуждать с Расселом идеи сюжетов, и в результате они написали четыре сценария. Один из них назывался "Взломщики сердец" и был экранизирован Расселом в 2004-м. В нем снимались Джейсон Шварцман, Джудом Лоу и Наоми Уоттс. Картину номинировали на премию Gotham Award 2004 за лучший полный метр.

В свою очередь Джефф написал сценарий зомби-комедии "Если твоя девушка – зомби" ("Life After Beth"). Она и стала его режиссерским дебютом. Затем были работа "Малые часы", которая вышла на экраны в 2017-м, и Баэна стал не только сценаристом, но и срежиссировал комедию. В фильме снялись актеры Элисон Бри, Дэйв Франко, Кейт Микуччи, Обри Плаза, Джон С. Рейли и Молли Шеннон.

Фильм "Если твоя девушка – зомби" стал режиссерским дебютом Джеффа Баэны

В январе 2020 года выходит фильм "Наездница, который Баэна написал вместе с Элисон Бри, сыгравшей в картине главную роль.

На его счету также картины "Вращай меня" и "Джоши". На телевидении Баэна создал, написал сценарий, срежиссировал и спродюсировал сериал "Кинопереворот" на Showtime.

Личная жизнь Джеффа Баэны

С 2011 года режиссер встречался с актрисой и продюсером Обри Плаза. В 2021 году пара поженилась, и Обри сообщила об этом в соцсети.

"Так горжусь своим дорогим мужем @jeffbaena за то, что он придумал еще один фильм, который перенесет нас в Италию, чтобы натворить еще больше бед. Рада воссоединиться с потрясающей @alisonbrie (которая также была соавтором этого фильма!) и @theofficialsuperstar @sordociego @lauren_weedman и многими другими веселыми людьми в этом фильме. Готовимся!" – говорилось в публикации.

О женитьбе с Баэной Обри Плаза рассказала в мае 2021 года

У Баэны, кроме жены, остались мама Барбара Стерн и отчим Роджер Стерн, отец Скотт Баэна и мачеха Мишель Баэна, брат Брэд Баэна, сводная сестра Бьянка Габай и сводный братДжед Флаксман.

Ранее Фокус писал, что певец Лиам Пейн покончил с собой в 31 год. Позже полиция пришла к выводу, что его смерть может быть не самоубийством, и арестовала несколько человек, по подозрению их в причастности к гибели знаменитости.