Знайшла помічниця: відомий голлівудський режисер наклав на себе руки (фото)

В офісі коронера Лос-Анджелеса підтвердили смерть Баени, назвавши її причиною самогубство. Як саме це сталося, поки що не розголошується.

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47-річного режисера і сценариста Джеффа Баєна виявили мертвим 3 грудня в будинку в районі Лос-Анджелеса близько 10:30 ранку за місцевим часом, повідомляє TMZ. Тіло знайшла його помічниця.

Служби, які прибули на місце події, констатували смерть знаменитості, причиною якої джерела в правоохоронних органах називають самогубство. Офіс коронера округу Лос-Анджелес підтвердив інформацію. Подробиці загибелі поки що не розголошуються.

Біографія та творчий шлях Джеффа Баени

Джефф Баена народився і виріс у Маямі у світській єврейській родині. Після закінчення Школи кіно Нью-Йоркського університету він оселився в Лос-Анджелесі з наміром побудувати кар'єру і став помічником культового режисера Роберта Земекіса. Потім Джефф влаштувався помічником редактора у сценариста і режисера Девіда О. Рассела, з яким співпрацював півтора року.

Потрапивши в ДТП, він пошкодив одне око, і щоб підтримати свій дух і якось скрасити час реабілітації Баена почав обговорювати з Расселом ідеї сюжетів, і в результаті вони написали чотири сценарії. Один із них називався "Зломщики сердець" і був екранізований Расселом у 2004-му. У ньому знімалися Джейсон Шварцман, Джудом Лоу і Наомі Воттс. Картину номінували на премію Gotham Award 2004 за найкращий повний метр.

Зі свого боку Джефф написав сценарій зомбі-комедії "Якщо твоя дівчина — зомбі" ("Life After Beth"). Вона і стала його режисерським дебютом. Потім були робота "Малий годинник", яка вийшла на екрани 2017-го, і Баена став не лише сценаристом, а й зрежисирував комедію. У фільмі знялися актори Елісон Брі, Дейв Франко, Кейт Мікуччі, Обрі Плаза, Джон С. Рейлі та Моллі Шеннон.

Фільм "Якщо твоя дівчина — зомбі" став режисерським дебютом Джеффа Баени

У січні 2020 року виходить фільм "Наїзниці", який Баена написав разом з Елісон Брі, що зіграла в картині головну роль.

На його рахунку також картини "Обертай мене" і "Джоші". На телебаченні Баена створив, написав сценарій, зрежисирував і спродюсував серіал "Кінопереворот" на Showtime.

Особисте життя Джеффа Баени

З 2011 року режисер зустрічався з акторкою і продюсеркою Обрі Плаза. 2021 року пара одружилася, і Обрі повідомила про це в соцмережі.

"Так пишаюся своїм дорогим чоловіком @jeffbaena за те, що він придумав ще один фільм, який перенесе нас до Італії, щоб накоїти ще більше лиха. Рада возз'єднатися з приголомшливою @alisonbrie (яка також була співавтором цього фільму!) і @theofficialsuperstar @sordociego @lauren_weedman і багатьма іншими веселими людьми в цьому фільмі. Готуємося!" – йшлося в публікації.

Про одруження з Баеною Обрі Плаза розповіла у травні 2021 року

У Баени, крім дружини, залишилися мама Барбара Стерн і вітчим Роджер Стерн, батько Скотт Баена і мачуха Мішель Баена, брат Бред Баена, зведена сестра Бьянка Габай і зведений брат Джед Флаксман.

Раніше Фокус писав, що співак Ліам Пейн наклав на себе руки в 31 рік. Пізніше поліція дійшла висновку, що його смерть може бути не самогубством, і заарештувала кількох людей, за підозрою їх у причетності до загибелі знаменитості.