Новый особняк Канье Уэста: как выглядит внутри недвижимость за $35 млн (фото, видео)

Ранее сообщалось, что в этом доме ни Канье, ни Бьянка жить не собираются. Для них это – просто выгодная инвестиция в недвижимость.

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Недавно 47-летний американский рэпер Канье Уэст обзавелся роскошной недвижимостью в престижном закрытом комплексе Beverly Park в Беверли-Хиллз, выложив за дом с 11 спальнями и 18 ванными комнатами впечатляющие $35 миллионов. YouTube-канале Famous Mansions появились изображения огромного поместья, и поклонники артиста могут воочию увидеть, за что музыкант заплатил такие деньги.

Роскошное поместье в средиземноморском стиле может похвастаться частными садами, панорамными видами на город и большим теннисным кортом, оборудованным баскетбольным кольцом.

Мегаособняк расположен на участке площадью около семи акров и включает в себя бассейн в курортном стиле с водопадом, второй бассейн для плавания, домик у бассейна и павильон для развлечений. Также каскадные водопады щедро украшают отдельные бассейны на просторном заднем дворе.

Внутри главного здания, жилая площадь которого составляет 1858 квадратных метров, гостей встречает "блестящий и современный" дизайн с высокими потолками и огромными окнами, обеспечивающими обилие естественного света в доме.

Возможно, одной из самых необычных особенностей дома является его многоуровневая гостевая резиденция и развлекательный павильон, которые соединены с главным домом футуристическим мостом со стальными колоннами. Он проходит над главной подъездной дорогой.

Согласно первоначальной информации о продаже, дом был построен в 2000 году по заказу знаменитого математика Нормана Зады. Его спроектировал знаменитый архитектор Ричард Лэндри, которого часто называют "королем мегаособняков", и который на протяжении многих лет работал со множеством известных клиентов в районе Лос-Анджелеса.

Помимо просторных жилых зон, залитых светом, другие примечательные особенности включают кухню с гранитными столешницами, бытовой техникой из нержавеющей стали и уголком для завтрака, а также уединенное основное убежище с индивидуальной гардеробной и роскошной ванной комнатой с глубокой ванной и спа-салоном с окнами. В доме много произведений авангардного искусства на стенах.

Резиденция имеет два отдельных автопарка с местом для десятков транспортных средств.

У Канье и его жены Бьянки теперь будет много соседей из числа звезд первой величины, поскольку в этом районе живут такие знаменитости как Адель, Дензел Вашингтон, София Вергара и Джастин Бибер.

Чтобы купить дом, Канье "ограбил" свой пенсионный фонд и использовал высокорисковых ипотечных кредиторов, одолжив свыше $15 миллионов.

Недвижимость рэпер приобрел через свою фирму Shore Drive Holdings LLC, и она была куплена исключительно в инвестиционных целях и, скорее всего, будет сдаваться в аренду.

Покупка произошла через несколько месяцев после того, как Уэст избавился от своего "бомбоубежища" в Малибу, спроектированного известным архитектором Тадао Андо. Рэпер прославился тем, что разобрал пляжный дом, чтобы сделать из него "бомбоубежище", а затем продал его примерно за $21 миллион, что на 60% процентов меньше цены, за которую он изначально купил дом в 2021 году.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст собрался устроить голую свадьбу с Бьянкой Цензори.