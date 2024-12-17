Новий маєток Каньє Веста: який вигляд має всередині нерухомість за $35 млн (фото, відео)

Раніше повідомлялося, що в цьому будинку ні Каньє, ні Б'янка жити не збираються. Для них це – просто вигідна інвестиція в нерухомість.

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Нещодавно 47-річний американський репер Каньє Вест обзавівся розкішною нерухомістю в престижному закритому комплексі Beverly Park у Беверлі-Гіллз, виклавши за будинок з 11 спальнями і 18 ванними кімнатами вражаючі $35 мільйонів. На YouTube-каналі Famous Mansions з'явилися зображення величезного маєтку, і шанувальники артиста можуть на власні очі побачити, за що музикант заплатив такі гроші.

Розкішний маєток у середземноморському стилі може похизуватися приватними садами, панорамними краєвидами на місто і великим тенісним кортом, обладнаним баскетбольним кільцем.

Мегамаєток розташований на ділянці площею близько семи акрів і включає в себе басейн у курортному стилі з водоспадом, другий басейн для плавання, будиночок біля басейну і павільйон для розваг. Також каскадні водоспади щедро прикрашають окремі басейни на просторому задньому дворі.

Усередині головної будівлі, житлова площа якої становить 1858 квадратних метрів, гостей зустрічає "блискучий і сучасний" дизайн з високими стелями і величезними вікнами, що забезпечують велику кількість природного світла в будинку.

Можливо, однією з найнезвичайніших особливостей будинку є його багаторівнева гостьова резиденція і розважальний павільйон, які з'єднані з головним будинком футуристичним мостом зі сталевими колонами. Він проходить над головною під'їзною дорогою.

Згідно з початковою інформацією про продаж, будинок був побудований у 2000 році на замовлення знаменитого математика Нормана Зади. Його спроєктував знаменитий архітектор Річард Лендрі, якого часто називають "королем мегаособняків", і котрий упродовж багатьох років працював із безліччю відомих клієнтів у районі Лос-Анджелеса.

Крім просторих житлових зон, залитих світлом, інші примітні особливості включають кухню з гранітними стільницями, побутовою технікою з нержавіючої сталі і куточком для сніданку, а також відокремлене основне сховище з індивідуальною вбиральнею та розкішною ванною кімнатою з глибокою ванною і спа-салоном з вікнами. У будинку багато творів авангардного мистецтва на стінах.

Резиденція має два окремі автопарки з місцем для десятків транспортних засобів.

У Каньє і його дружини Б'янки тепер буде багато сусідів з низки зірок першої величини, оскільки в цьому районі живуть такі знаменитості як Адель, Дензел Вашингтон, Софія Вергара і Джастін Бібер.

Щоб купити будинок, Каньє "пограбував" свій пенсійний фонд і використовував високоризикових іпотечних кредиторів, позичивши понад $15 мільйонів.

Нерухомість репер придбав через свою фірму Shore Drive Holdings LLC, і вона була куплена виключно в інвестиційних цілях і, найімовірніше, буде здаватися в оренду.

Купівля відбулася через кілька місяців після того, як Вест позбувся свого "бомбосховища" в Малібу, спроєктованого відомим архітектором Тадао Андо. Репер прославився тим, що розібрав пляжний будинок, щоб зробити з нього "бомбосховище", а потім продав його приблизно за $21 мільйон, що на 60% відсотків менше за ціну, за яку він спочатку купив будинок 2021 року.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест зібрався влаштувати голе весілля з Б'янкою Цензорі.