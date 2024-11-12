Канье Уэст и Бьянка Цензори одолжили $15,5 млн на покупку дома, в котором не будут жить

Сделка о покупке особняка была закрыта в прошлом месяце. Рэпер намерен сдавать недвижимость в аренду.

47-летний американский рэпер Канье Уэст и его 29-летняя жена Бьянка Цензори решили купить особняк в Беверли-Хиллз за $35 млн, и на его приобретение заняли в общей сложности $15,5 млн. При этом жить в роскошном доме они не собираются, пишет Daily Mail.

В прошлом месяце пара закрыла сделку по дому с 11 спальнями и 18 ванными комнатами в сверхэксклюзивном закрытом комплексе Беверли-Парк. Среди их соседей — Адель и Джастин Бибер. Но недвижимость, которой он владел совместно с женой Бьянкой Чензори через свою фирму Shore Drive Holdings LLC, была куплена исключительно в инвестиционных целях и, скорее всего, будет сдаваться в аренду.

Чтобы собрать необходимую сумму, Канье пришлось обратиться к различным кредиторам для финансирования покупки, включая частного кредитора, чей девиз: "Когда банки говорят "нет", частные деньги — единственный выход".

Особняк Канье Уэста в Беверли-Хиллз

В сделке также участвовала фирма, предлагающая рискованные ипотечные кредиты людям, которые не могли бы претендовать на них на основании своей кредитной истории и рейтинга.

Самая большая сумма кредита составила $12,5 млн долларов США от Lone Oak Fund и его инвестиционного подразделения Lone Oak Industries. Канье подписал трастовое соглашение о "переуступке арендной платы и лизинга", что означает, что в случае невыполнения им ипотечных обязательств кредитор может получить прибыль от любой будущей арендной платы.

Он также взял еще $3 млн ипотеки из двух источников — RGGL LLC и пенсионной компании Provident Trust Group. RGGL принадлежит Ричарду и Люси Глассман, предпринимателям из Альбукерке, штат Нью-Мексико. Они передали $2 693 000 через своего брокера Private Money Solutions (PMS).

В сентябре Уэст продал свой дом в Малибу, который он разобрал, чтобы превратить его в бомбоубежище. Все закончилось тем, что певец избавился от него, получив примерно $21 млн. Это на 60% меньше от той суммы, которую артист отдал за него в 2021 году после развода с Ким Кардашьян. Тогда дом обошелся ему в $57,3 млн.

Что касается нового дома, что Канье подписал кредитные соглашения на $12,5 млн и $3 млн под официальным именем "Ye" 16 октября. Операцию он осуществил через своего нотариуса Ричарда Смита, зарегистрированного в Вирджинии, поскольку сам сейчас находится в Токио.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст положил глаз на мать Бьянки Цензори.