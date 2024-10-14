Канье Уэст положил глаз на мать Бьянки Цензори, — экс-ассистентка

По словам Лорен Пишотты, Канье Уэст делился с ей своими "извращенными" фантазиями относительно Бьянки Цензори и ее матери.

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Бывшая ассистентка американского рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта, которая подала против него обновленный иск, заявила не только о том, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал, но и о том, что музыкант хотел переспать с матерями его потенциальных девушек, в том числе с Александрой Цензори, дочерью которой является нынешняя жена Ye Бьянка, пишет Daily Mail.

В своем иске Лорен утверждает, что в то время, о котором идет речь в документах, Цензори еще не была его женой, "скорее его участницей/сотрудницей секс-вечеринки по вызову".

Уэст якобы отправил Пишотте скриншот 28 сентября 2022 года текстового разговора между ним и Цензори о желании заняться сексом с ее матерью.

"Я хочу т***нуть твою маму. Пока она не ушла", — писал он, утверждается в иске.

Лорен Пишотта Фото: laurenpisciotta/instagram

В то время Бьянка находилась в США по рабочей визе, а ее мать, Александра, приехала в Лос-Анджелес из Австралии.

Пишотта утверждала, что Цензори ответила на текстовые сообщения Уэста, поскольку это было "способом, на котором настаивал и которого требовал рэпер, для нее и других сохранить свои рабочие места в качестве виз.

Лорен также утверждала, что Уэст использовал свои связи в таких компаниях, как Adidas и Gap, чтобы получить рабочие визы для торговли женщинами в США для секса. Им давали "непонятные должности" в его компаниях и заставляли подписывать соглашения о неразглашении информации о своем опыте. Изначально типичным примером этого была Цензори.

В иске утверждалось, что он часто занимался сексом с сотрудниками и "списком гостей, которые менялись" в офисах его компании Yeezy. Им было приказано соорудить импровизированные спальни, состоящие из матраса на полу, подушек и одеяла в комнате или даже просто из шкафа. Он также использовал для этих целей туалеты и раздевалки для персонала.

Кроме того, Пишотта вспоминает, что Уэст часто отправлял ей странные сообщения о Бьянке "сексуального характера". Так, ему казалось, что австралийка приехала в США, "чтобы т***нуть как можно больше людей, разрушить браки и превратить других девушек в шлюх"

Цензори начала работать на Уэста в Yeezy в ноябре 2020 года. Уэст выпустил вдохновленную ею песню под названием "Censori Overload" 7 декабря 2022 года и в том же месяце они поженились.

Это произошло всего через несколько недель после того, как Пишотта сообщила, что ее уволили, а Уэст отказался выплатить выходное пособие в размере $3 миллионов и не оплатил ее расходы.

Ранее Фокус писал, что родители Бьянки Цензори расстроены ее решением остаться с Канье Уэстом. Пара дала повод заговорить о своем разводе после того, как несколько недель вместе не появлялась на публике.