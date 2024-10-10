Родители Бьянки Цензори расстроены ее решением: что случилось

Родители девушки искренне верили, что ей удасться вырваться из-под его контроля.

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Сначала друзья Бьянки Цензори были разочарованы тем, что она с мужем, Канье Уэстом, дала повод для слухов о разводе, который выглядел как пиар, а теперь и родители девушки высказали свое разочарование, пишет Daily Mail.

По словам источников таблоида, Лео и Александра Цензори, отец и мать девушки, живущие в Австралии, чувствуют себя обманутыми своей дочерью, поскольку они искренне верили, что она наконец-то уйдет от Канье Уэста. Однако Бьянка развеяла все предположения, появившись на фоне слухов о разводе вместе с Канье на шопинге и выглядя при этом очень довольной.

"Ее родители шокированы тем, что они видят, — они чувствуют себя обманутыми, потому что Бьянка сказала им, что готовится уйти. Они не могут понять, что происходит, и чувствуют, что ее контролируют", – говорит один из инсайдеров.

Во время недавней поездки домой жена рэпера говорила родным, что планирует расстаться с мужем. В свою очередь Канье подогревал слухи о грядущем разводе, говоря друзьям, что хочет переехать жить в Токио, покончить с браком и быть одиноким.

Друзья Бьянки говорят, что Канье контролирует ее Фото: Donda Times/Х

Явный поворот Бьянки на 360 градусов заставил близких еще больше беспокоиться об уровне контроля, который Канье может иметь в их отношениях.

"Семья Бьянки сейчас в полном замешательстве. Ее сестра только что провела время с ней в Лос-Анджелесе, и она своими глазами увидела, насколько неблагополучен брак Бьянки. Когда она вернулась домой, она сказала всем, что больше не может этого выносить, а потом внезапно вернулась в Японию и полюбила Канье", – говорит еще один информатор.

Люди из окружения Бьянки отмечают, что ее история постоянно меняется, и никто не знает, что будет дальше:

"Если Канье может иметь над ней такой контроль, что она нечестна со своей семьей и друзьями, это пугает".

После того как супруги опровергли слухи о разводе, многие из приближенных к паре пришли к выводу, что на такой шаг Канье и Бьянка пошли ради того, чтобы подогреть падающий интерес к себе на пороге выхода нового альбома музыканта.

"Они оба знают, что люди просто не обращают на них внимания, и что ее обнаженных нарядов недостаточно, чтобы удерживать интерес людей. Все видели ее голой, теперь нечему удивляться", – говорят источники.

Канье женат на Бьянке с декабря 2022 года. Они поженились всего через месяц после того, как он развелся с Ким Кардашьян.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори появилась рядом с детьми Канье Уэста в очень откровенной одежде.