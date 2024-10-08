Канье Уэст и Бьянка Цензори появились на публике после новостей о разводе (видео)

Пара не была похожа на людей, которые собираются разводиться. Они гуляли по магазинам, а Бьянка выглядела очень веселой.

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Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори были замечены в Токио после громких новостей об их грядущем разводе. И это несмотря на то, что рэпер говорил о подаче заявления на развод, сообщает Daily Mail.

Супруги пришли вместе в торговый центр в Токио и выглядели очень веселыми. Бьянка держала руки на лице Канье и широко улыбалась, пока пара поднималась по эскалатору, а затем взяла его за руку.

Девушка была непривычно одетой в обтягивающем белом топе без бюстгальтера, леггинсах с низкой посадкой и в сапогах до колена с отделкой из перьев.

Канье надел белую толстовку и брюки такого же цвета.

Накануне таблоид TMZ сообщил, что супруги несколько недель уже не живут вместе, а Канье говорил друзьям, что готов к разводу. Люди из его окружения говорят, что он до сих пор любит свою бывшую жену Ким Кардашьян. Кроме того, музыкант озвучивал свои планы поселиться в Токио.

Канье и Бьянка поженились в декабре 2022 года. Поначалу многие считали их бракосочетание незаконным, поскольку они не предоставили свидетельство о браке. Однако в середине октября 2023 года стало известно, что они действительно поженились законно.

У Канье четверо детей от его бывшей жены Ким Кардашьян: дочери Норт (11 лет) и Чикаго (6 лет) и сыновья Сейнт (8 лет) и Псалм (5 лет).

Ким подала на развод в феврале 2021 года, как раз перед седьмой годовщиной свадьбы пары. В ноябре 2022 года развод Ким и Канье был завершен, и артист согласился выплачивать $200 тысяч в месяц в качестве алиментов и обеспечивать равную опеку над детьми.

Ранее Фокус писал, что на фоне слухов о разводе Бьянка Цензори удалила свой Instagram, а Канье Уэст — публикации.