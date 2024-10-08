Каньє Вест і Б'янка Цензорі з'явилися на публіці після новин про розлучення (відео)

Пара не була схожа на людей, які збираються розлучатися. Вони гуляли магазинами, а Б'янка виглядала дуже веселою.

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Каньє Вест і його дружина Бьянка Цензорі були помічені в Токіо після гучних новин про їхнє майбутнє розлучення. І це незважаючи на те, що репер говорив про подання заяви на розлучення, повідомляє Daily Mail.

Подружжя прийшло разом до торгового центру в Токіо і виглядало дуже веселим. Б'янка тримала руки на обличчі Каньє і широко посміхалася, поки пара піднімалася ескалатором, а потім взяла його за руку.

Дівчина була незвично одягненою в обтислому білому топі без бюстгальтера, легінсах з низькою посадкою і в чоботях до коліна з оздобленням із пір'я.

Каньє одягнув білу толстовку і штани такого ж кольору.

Напередодні таблоїд TMZ повідомив, що подружжя кілька тижнів уже не живе разом, а Каньє говорив друзям, що готовий до розлучення. Люди з його оточення кажуть, що він досі кохає свою колишню дружину Кім Кардаш'ян. Крім того, музикант озвучував свої плани оселитися в Токіо.

Каньє і Б'янка одружилися в грудні 2022 року. Спочатку багато хто вважав їхнє одруження незаконним, оскільки вони не надали свідоцтво про шлюб. Однак у середині жовтня 2023 року стало відомо, що вони дійсно одружилися законно.

У Каньє четверо дітей від його колишньої дружини Кім Кардаш'ян: доньки Норт (11 років) і Чикаго (6 років) та сини Сейнт (8 років) і Псалм (5 років).

Кім подала на розлучення в лютому 2021 року, якраз перед сьомою річницею весілля пари. У листопаді 2022 року розлучення Кім і Каньє було завершено, і артист погодився виплачувати $200 тисяч на місяць як аліменти і забезпечувати рівну опіку над дітьми.

Раніше Фокус писав, що на тлі чуток про розлучення Бьянка Цензорі видалила свій Instagram, а Каньє Вест — публікації.