На тлі чуток про розлучення Б'янка Цензорі видалила свій Instagram, а Каньє Вест — публікації (фото)

Ні Вест, ні Цензорі не коментують можливі проблеми у шлюбі. Кажуть, що Б'янка зараз перебуває в Австралії зі своєю сім'єю.

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Світ шоу-бізнесу сколихнуло можливе розлучення однієї з найскандальніших пар Голлівуду. Стало відомо, що репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі розлучилися. Про це в понеділок, 7 жовтня, повідомило видання TMZ.

За деякими даними, реп-зірка перебуває в Токіо, тоді як його дружина, найімовірніше, повернулася до своєї сім'ї в рідну Австралію. Сьогодні шанувальники пари помітили, що Б'янка Цензорі закрила свій акаунт в Instagram, де 29-річна модель і архітекторка ділилася пікантними знімками під ніком @bianca.censori.

47-річний Каньє Вест знову видалив зі свого акаунта всі зображення і публікації, окрім одного за 28 лютого, де показано листування у WhatsApp з Джастіном Лабоєм, який брав інтерв'ю у переможця премії "Греммі" у квітні. У повідомленні йдеться: "Я закриваю свій акаунт в Instagram. Мене звуть Є. Ніякі бренди і цифри не змусять мене називати себе так, як вони хочуть".

Такий вигляд має сторінка Каньє Веста в Instagram 8 жовтня 2024 року Фото: скриншот

Раніше стверджувалося, що Каньє заборонив Б'янці користуватися соціальними мережами, щоб захистити її від негативних коментарів.

"У Б'янки завжди були соціальні мережі, і вона була там активна — поки не вийшла заміж за Каньє. Він не хоче, щоб вона це зробила, бо думає, що їй буде боляче, якщо їй доведеться читати ті гидоти, які говорять люди. Він переконав її, що, оскільки вона тепер зірка, вона має залишатися загадкою, і це лякає тих, хто її знає, бо це схоже на ще одну форму контролю... Вона носить те, що він хоче, ходить туди, куди він хоче, і робить те, що він хоче, тому що в неї справді немає іншого вибору. Вона пройшла шлях від його дизайнера до його дружини, що, на жаль, не є оплачуваною посадою. Вона в пастці", — вважає один з інсайдерів DailyMail.

Б'янка Цензорі та Каньє Вест Фото: @FashionTalkFR

Репер, як повідомляється, "готовий до розлучення" з моделлю. Кажуть, що виконавець хіта Bound 2 відчував, що його дружина, з якою він прожив майже два роки, "не так захоплена ним, як на початку" їхніх стосунків.

"Б'янка перетворилася саме на ту, якою він хотів її бачити. Вона знала, що він закохався в неї, тому що вона була точною копією Кім, і вона відчувала, що він все ще кохає її", — зазначило джерело. За його словами, майбутнє архітектурної дизайнерки виглядає досить перспективним: "Тепер вона відома в усьому світі. Її впізнають за її вбранням, і вона використовуватиме це для розвитку власного бренду".

Раніше, 8 жовтня, інсайдери розкрили деталі розриву Каньє Веста і Б'янки Цензорі.