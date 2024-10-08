На фоне слухов о разводе Бьянка Цензори удалила свой Instagram, а Канье Уэст — публикации (фото)

Ни Уэст, ни Цензори никак не комментируют возможные проблемы в браке. Говорят, что Бьянка сейчас находится в Австралии со своей семьей.

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Мир шоу-бизнеса всколыхнул возможный развод одной из самых скандальных пар Голливуда. Стало известно, что рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори расстались. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщило издание TMZ.

По некоторым данным, рэп-звезда находится в Токио, в то время как его супруга, скорее всего, вернулась к своей семье в родную Австралию. Сегодня поклонники пары заметили, что Бьянка Цензори закрыла свой аккаунт в Instagram, где 29-летняя модель и архитектор делилась пикантными снимками под ником @bianca.censori.

47-летний Канье Уэст снова удалил из своего аккаунта все изображения и публикации, кроме одного за 28 февраля, где показана переписка в WhatsApp с Джастином Лабоем, который брал интервью у победителя премии "Грэмми" в апреле. В сообщении говорится: "Я закрываю свой аккаунт в Instagram. Меня зовут Йе. Никакие бренды и цифры не заставят меня называть себя так, как они хотят".

Так выглядит страница Канье Уэста в Instagram 8 октября 2024 года Фото: скриншот

Ранее утверждалось, что Канье запретил Бьянке пользоваться социальными сетями, чтобы защитить ее от негативных комментариев.

"У Бьянки всегда были социальные сети, и она была там активна — пока не вышла замуж за Канье. Он не хочет, чтобы она это сделала, потому что думает, что ей будет больно, если ей придется читать те гадости, которые говорят люди. Он убедил ее, что, поскольку она теперь звезда, она должна оставаться загадкой, и это пугает тех, кто ее знает, поскольку это похоже на еще одну форму контроля… Она носит то, что он хочет, ходит туда, куда он хочет, и делает то, что он хочет, потому что у нее действительно нет другого выбора. Она прошла путь от его дизайнера до его жены, что, к сожалению, не является оплачиваемой должностью. Она в ловушке", — считает один из инсайдеров DailyMail.

Бьянка Цензори и Канье Уєст Фото: @FashionTalkFR

Рэпер, как сообщается, "готов к разводу" с моделью. Говорят, что исполнитель хита Bound 2 чувствовал, что его жена, с которой он прожил почти два года, "не так увлечена им, как в начале" их отношений.

"Бьянка превратилась именно в ту, какой он хотел ее видеть. Она знала, что он влюбился в нее, потому что она была точной копией Ким, и она чувствовала, что он все еще любит ее", — отметил источник. По его словам, будущее архитектурного дизайнера выглядит достаточно перспективным: "Теперь она известна во всем мире. Ее узнают по ее нарядам, и она будет использовать это для развития собственного бренда".

Ранее, 8 октября, инсайдеры раскрыли детали разрыва Канье Уэста и Бьянки Цензори.