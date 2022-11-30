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Аліменти $200 тис. і елітна нерухомість. Кім Кардаш'ян офіційно розлучилася з Каньє Вестом

Кім Кардаш'ян, Каньє Вест
Фото: Getty Images | Кім Кардаш'ян і Каньє Вест були одружені сім років

Кім Кардаш'ян подала на розлучення з чоловіком у лютому 2021 року.

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Майже через два роки з того моменту, як світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом, суд поставив крапку в одному з найгучніших процесів, пише західна преса.

Зокрема, суддя встановив суму аліментів, які музикант має платити на чотирьох дітей, і це $200 тисяч доларів на місяць. Колишнє подружжя матиме рівний доступ до виховання дітей, проте більше часу 9-річна Норт, 6-річний Сейнт, 4-річна Чикаго та трирічний Псалм залишаються з матір'ю.

За умовами угоди, Вест також нестиме 50% витрат на освіту й безпеку синів і дочок.

Як повідомляє TMZ, Вест і Кардаш'ян погодилися звернутися до посередників, якщо в них виникнуть розбіжності щодо виконання батьківських обов'язків. Наприклад, якщо хтось не відвідує сеанс, хтось присутній із батьків може ухвалити рішення з теми, що обговорюється.

Щомісячний платіж у розмірі $200 тисяч має бути переведений на рахунок Кім першого числа кожного місяця.

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Кім Кардаш'ян отримала більше опіки над чотирма дітьми

Репер також погодився передати Кардаш'ян право власності на будинок вартістю $4,5 мільйона поряд із маєтком, де Кім мешкає в Південній Каліфорнії. Житло з п'ятьма спальнями Каньє купив, щоб бути ближче до дітей, проте цілком імовірно, що Кім знесе будинок, оскільки він потребує капітального ремонту.

Крім цього, Кардаш'ян збереже права на маєток вартістю $60 мільйонів у Хідден-Хіллз, штат Каліфорнія, де вона мешкає з дітьми, а також на нерухомість в Айдахо.

За угодою Вест збереже за собою право власності на пляжний будинок у Малібу, який купив за $60 мільйонів доларів, пару ранчо у Вайомінгу, що належать йому, 300 акрів у Калабасасі (Каліфорнія), будинок у Бельгії та будинок у Чикаго, в якому він виріс.

Джерела повідомили виданню, що Кардаш'ян марно намагалася досягти спільної угоди про розлучення з Вестом протягом пів року, але він постійно відмовлявся "брати участь у вирішенні" питання.

"Терпіння Кім було перевірено, але вона впоралася з усім спокійно, і врешті-решт Каньє отямився", — сказало джерело.

Журналісти зазначають, що адвокат Кардаш'ян Лора Вассер відіграла ключову роль у посередництві між сторонами, щоб укласти угоду між колишніми.

Нагадаємо, Каньє Вест нещодавно заявив, що збирається балотуватися на пост президента США у 2024 році.