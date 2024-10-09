Друзья Бьянки Цензори и Канье Уэста обвинили их во лжи: детали

Окружение пары считает, что Канье и Бьянка придумывают новые поводы оставаться на слуху, поскольку "голые" наряды девушки уже не так интересны публике, как раньше.

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Друзья Бьянки Цензори возмущены тем, что она сначала рассказала им, что отдаляется от своего мужа Канье Уэста, чем спровоцировала слухи о разводе, а затем, как ни в чем не бывало, обнималась с ним в торговом центре в Токио, пишет Daily Mail.

По их словам, они озадачены ее решением заявить, что пара находится на грани распада.

"Канье и Бьянка были ответственны за то, что новость о разводе стала достоянием общественности, потому что они оба так сказали людям", — эксклюзивно сообщил источник таблоиду.

Девушка говорила, что в ее браке все плохо, когда была у своих родных в Австралии.

Так же поступил и Канье. Он поделился с близкими, что хочет переехать жить в Токио, а также что готов к разводу с Бьянкой.

Теперь окружение супругов думает, что они специально запустили слух о проблемах между ними:

"Они знали, что это создаст некоторый шум и сделает их значимыми, поскольку он пытается продвигать свой новый альбом. Они оба знают, что люди просто по ним скучают, и что ее обнаженных нарядов недостаточно, чтобы удерживать интерес людей. Все видели ее голой, теперь нечему удивляться".

Бьянка, выйдя замуж за Канье Уэста, стала скандально известной из-за своих нарядов, которые иногда были откровенно неприличными. И это при том, что Канье раньше критиковал свою бывшую жену Ким Кардашьян за "чрезмерную сексуализацию" при продвижении ее бренда SKIMS.

"Она (Цензори) чрезмерно эксплуатировала свою сексуальность с его помощью, и теперь никого это не волнует. Поэтому они создают слухи о том, что они закончили, играют на этом, удаляя социальные сети и проводя время порознь, и бац, они снова в центре общественного внимания. Ее друзья начинают думать, что это выглядит просто жалко", – говорит информатор.

В начале недели таблоид TMZ сообщил, что Бьянка и Канье находятся на грани развода. Пара с 20 сентября нигде не появлялась вместе, а сейчас якобы проводит время порознь.

Люди из окружения Бьянки говорили, что та пересмотрела свой брак после общения с семьей, которая искренне беспокоится за нее и ее манеру одеваться и подавать себя. Они также утверждали, что популярность, которую девушка получила, будучи женой рэпера, она теперь использует для развития и продвижения собственного бренда одежды.

Ранее Фокус писал, как Бьянка одевается, когда рядом нет Канье.