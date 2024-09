Как одевается Бьянка Цензори, когда рядом нет Канье Уэста: кадры из камеры видеонаблюдения

В своем родном городе жена скандального рэпера совершенно не похожа на ту девушку, которая эпатирует публику откровеными нарядами.

Related video

29-летняя Бьянка Цензори, жена рэпера Канье Уэста, вдали от мужа выглядит совершенно не так вызывающе и скандально, как рядом с ним. Подтверждением этому стали кадры, снятые камерой видеонаблюдения заведения College Dropout Burgers в Мельбурне (Австралия) еще 24 мая, которые владелец ресторана Марк Элкхури только недавно обнародовал на своей странице в Instagram.

На видео Бьянка идет с подругой по тротуару в черных расклешенных джинсах и черном худи с капюшоном. Ее образ завершают беліе кроссовки на массивной подошве.

""У меня повсюду шпионы. Йизи, как дела, а?" – подписал Марк видео, сказав, что это "может быть неофициальный клип" на песню Канье "Back To Me"". Затем он пошутил, что кадры с камер видеонаблюдения на самом деле были музыкальным клипом на его выдуманную песню "They Come From Ivanhoe", где и была замечена Бьянка.

Канье подал в суд на Марка и College Dropout Burgers на том основании, что он участвовал в "вводящих в заблуждение и обманных действиях", заявляя, что бизнес имеет спонсорскую поддержку или одобрение рэпера. Название ресторана, бургеры и вывеска заимствовали названия из альбомов и песен Уэста, включая его дебютный альбом 2004 года "The College Dropout".

Однако австралийский судья отклонил дело в марте прошлого года, когда Канье не предпринял "никаких шагов" для продвижения судебного разбирательства с момента возбуждения дела в 2022 году.

Дело было отклонено в Федеральном суде Австралии после того, как адвокаты, представляющие Марка, заявили суду, что Канье не ответил им — несмотря на несколько попыток — и "не проявил подлинного интереса" к продвижению дела.

Семья Бьянки из пригорода Мельбурна Альфингтон, который граничит с пригородом Айвенго. В беседе с Herald Sun Марк рассказал журналистам, что он перекинулся парой слов с девушкой в ​​тот день, когда она прогуливалась мимо College Dropout Burgers.

"College Dropout настолько культовый, что даже самые неожиданные люди зайдут туда, чтобы просто пройти мимо и посмотреть", — сказал он.

Владелец бизнеса продолжил, сказав, что решил выпустить видео на прошлой неделе после того, как увидел кадры, на которых Бьянка и Канье обедают в KFC в США.

"Поход в KFC — это как поход в общественный туалет, все там были, но не все сталкивались с отчислением из колледжа — пока", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори приехала в ресторан в порванном бюстгальтере.