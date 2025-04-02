Мелания Трамп появилась в Госдепартаменте США в пальто за $11 тысяч (фото)

55-летняя первая леди США Мелания Трамп впервые за долгое время появилась на публике, чтобы вместе с госсекретарем Марко Рубио провести церемонию вручения наград International Women of Courage Awards в Государственном департаменте США.

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На мероприятии она появилась в очень дорогом наряде, пишет WWD.

Жена президента надела пальто из телячьей кожи с леопардовым принтом Cavallino стоимостью $11 тысяч от малоизвестного дизайнера из Палм-Бич Милли Парк. Оно было представлено на подиуме в прошлом месяце.

Мелания Трамп и Марко Рубио Фото: Getty

Парк – дизайнер-самоучка, которая никогда не работала ни с одной другой швейной компанией. Свой бренд она запустила весной прошлого года и около 70% одежды отшивает в Нью-Йорке. Родившись в Венесуэле, Милли выросла в Канаде, а затем переехала в США около десяти лет назад и уже получила американский паспорт.

По словам дизайнера, она под руководством своей бабушки с самого детсва занималась дизайном, вышивкой и изготовлением одежды и выкроек. Сейчас бренд Milly Park предлагает готовую, спортивную, купальную, свадебную и индивидуальную одежду для женщин, а также модели для мужчин и детей. Сама Парк делит свое время между Палм-Бич и Марбельей.

Когда Мелании понравилось пальто, модельер была удивлена. Когда с ней связались по телефону во вторник днем, Пак не знала, что Трамп надела этот образ. В декабре прошлого года она отправила первой леди три вещи из осенней коллекции.

"Я более чем польщена и шокирована тем, что первая леди сегодня надела мое изделие.… Это то, что стоит отпраздновать", – сказала она.

Премия госсекретаря IWOC, на церемонии награждения которой присутствовала миссис Трамп, существует 19 лет. Ею отмечены свыше 200 женщин из более чем 90 стран, которые проявили исключительную смелость и лидерство, часто – с большим личным риском.

В этом году среди награжденных были президент Национальной комиссии по правам человека Генриетта Да из Буркина-Фасо, Амит Суссана, израильский адвокат и защитник заложников, которые остаются под контролем ХАМАС после атак 7 октября 2023 года, майор Велена Ига, активистка, борющаяся с насилием в отношении женщин и пресекающая торговлю людьми в Папуа-Новой Гвинее, Анжелика Сонгко, лидер небольшой группы рейнджеров, защищающих природный парк "Рифы Туббатаха" от незаконного рыболовства и браконьерства на Филиппинах, и многие другие.

"Сегодня мы празднуем мужество, силу, основанную на любви", – сказала Мелания. Она также похвалила женщин, которые выступают за справедливость и расширяют возможности своих голосов, одновременно продвигая других вперед и "стимулируя прогресс". П.

"Их пути напоминают нам об истинном мужестве, показывая, что любовь — это форма истинного правосудия", – добавила она.

Ранее Фокус писал, что в сети продается свадебное платье Мелании Трамп.