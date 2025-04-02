Меланія Трамп з'явилася в Держдепартаменті США в пальті за $11 тисяч (фото)

55-річна перша леді США Меланія Трамп уперше за довгий час з'явилася на публіці, щоб разом із держсекретарем Марко Рубіо провести церемонію вручення нагород International Women of Courage Awards у Державному департаменті США.

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На заході вона з'явилася в дуже дорогому вбранні, пише WWD.

Дружина президента одягла пальто з телячої шкіри з леопардовим принтом Cavallino вартістю $11 тисяч від маловідомого дизайнера з Палм-Біч Міллі Парк. Воно було представлено на подіумі минулого місяця.

Меланія Трамп і Марко Рубіо Фото: Getty

Парк — дизайнерка-самоучка, яка ніколи не працювала з жодною іншою швейною компанією. Свій бренд вона запустила навесні минулого року і близько 70% одягу відшиває в Нью-Йорку. Народившись у Венесуелі, Міллі виросла в Канаді, а потім переїхала до США близько десяти років тому та вже отримала американський паспорт.

За словами дизайнерки, вона під керівництвом своєї бабусі з самого дитинства займалася дизайном, вишивкою та виготовленням одягу і викрійок. Зараз бренд Milly Park пропонує готовий, спортивний, купальний, весільний та індивідуальний одяг для жінок, а також моделі для чоловіків і дітей. Сама Парк ділить свій час між Палм-Біч і Марбельєю.

Коли Меланії сподобалося пальто, модельєр була здивована. Коли з нею зв'язалися телефоном у вівторок вдень, Пак не знала, що Трамп одягла цей образ. У грудні минулого року вона відправила першій леді три речі з осінньої колекції.

"Я більш ніж задоволена і шокована тим, що перша леді сьогодні одягла мій виріб.... Це те, що варто відсвяткувати", — сказала вона.

Премія держсекретаря IWOC, на церемонії нагородження якої була присутня місіс Трамп, існує 19 років. Нею відзначено понад 200 жінок з більш ніж 90 країн, які виявили виняткову сміливість і лідерство, часто — з великим особистим ризиком.

Цього року серед нагороджених були президентка Національної комісії з прав людини Генрієтта Да з Буркіна-Фасо, Аміт Суссана, ізраїльська адвокатка і захисниця заручників, які залишаються під контролем ХАМАС після атак 7 жовтня 2023 року, майорка Велена Іга, активістка, яка бореться з насильством щодо жінок і присікає торгівлю людьми в Папуа-Новій Гвінеї, Анжеліка Сонгко, лідерка невеликої групи рейнджерів, які захищають природний парк "Рифи Туббатаха" від незаконного рибальства та браконьєрства на Філіппінах, і багато інших.

"Сьогодні ми святкуємо мужність, силу, засновану на любові", — сказала Меланія. Вона також похвалила жінок, які виступають за справедливість і розширюють можливості своїх голосів, одночасно просуваючи інших уперед і "стимулюючи прогрес". П.

"Їхні шляхи нагадують нам про справжню мужність, показуючи, що любов — це форма істинного правосуддя", — додала вона.

Раніше Фокус писав, що в мережі продається весільна сукня Меланії Трамп.