Весільна сукня Меланії Трамп продається на eBay з величезною знижкою (фото)

Продавчиня сукні стверджує, що особисто купила її в Меланії. Водночас джерела переконують журналістів, що справжнє вінчальне вбрання місіс Трамп зберігається в Мар-а-Лаго, фешенебельному особняку президента США.

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Розкішну весільну сукню Меланії Трамп від Christian Dior by John Galliano виставили на продаж на маркетплейсі eBay. Першою про це повідомила письменниця Ліана Сатенштейн, розповівши підписникам Substack "Neverworns" про дивовижну знахідку своєї подруги.

За словами авторки, її подруга Патрісія Торвальдс, яка "схиблена на Мідхем-Кірхгофф і занадто багато знає про мистецтво", скоро виходить заміж і шукала весільні сукні на eBay.

Фото: Скриншот

"Патрісія натрапила на весняну кутюрну сукню Christian Dior першої леді 2005 року після того, як ввела "сукня Dior 80-х років". Потім сукня Dior Trump епохи Гальяно з'явилася під спонсорованими постами. "Весільна сукня Christian Dior, спеціально розроблена Джоном Гальяно для весілля Меланії Трамп з Дональдом Трампом у 2005 році", — пише Ліана. Вартість товару — $45 тис.

Авторка оголошення стверджує, що ця сукня — оригінал, і вона особисто купила її в Меланії, з якою в них був спільний друг, для свого весілля в 2010 році за $70 тис. Вона зізналася, що внесла незначні зміни в початковий дизайн, а також "додала бретелі".

"Плюс до цього було додано новий шар тканини на спині сукні та бретельках, оскільки мої груди набагато більші, ніж у Меланії", — пояснила продавчиня. Вона сказала, що сукня, яку одягали всього два рази, тепер має розмір 4-6. Але якби наречена зняла задню частину, вона знову стала б розміром Меланії (0-2).

Незважаючи на заяву продавчині, джерело повідомило Women's Wear Daily, що справжня сукня Меланії від кутюр зберігається в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, Флорида. Правда це чи фейк, залишається загадкою, але вбрання дійсно разюче схоже на весільний ансамбль місіс Трамп.

Фото: Vogue

Перша леді США показала своє весільне вбрання з п'ятиметровою фатою на обкладинці Vogue у лютому 2005 року відразу після свого весілля в Палм-Біч. На пошиття сукні вартістю, за різними даними, від $100 тис. до $210 тис. пішло понад 90 метрів білого атласу дюшес. Його розшивали кришталевими намистинами протягом 550 годин. Вага вбрання — 27 кг.

Знаменита сукня, яку тоді ще наречена Трампа вибрала в Парижі за допомогою не кого іншого, як самої Анни Вінтур, може похвалитися обтислим ліфом і спідницею-русалкою.

Дональд Трамп освідчився колишній моделі зі Словенії дорогою на Met Gala 2004 року. У січні він поділився архівною фотографією Меланії в сукні під час святкування двох десятиліть шлюбу.

Фото: Donald J. Trump/Х

На весіллі пари були присутні безліч знаменитостей, включно з Гілларі Клінтон, Гайді Клум, Келлі Ріпа, Лесом Мунвесом, Тіною Браун, Меттом Лауером, Кеті Курік, Тоні Беннеттом, Річардом Бренсоном, Мохаммедом Аль-Фаєдом, Стівом Вінном, Донною Саммер, Гейл Кінг, Біллі Джоелом, Саймоном Коуеллом, Кіморою Лі, Расселом Сіммонсом, Руді Джуліані, Шакілом О'Нілом.

До того, як одружитися, пара зустрічалася шість років. У шлюбі Меланія народила чоловікові сина Беррона, якому 19 березня виповнилося 19 років.

Для нинішнього президента США цей шлюб третій. Раніше він був одружений з Іваною Трамп і Марлою Мейплз, від яких у нього було четверо дітей.

Раніше Фокус писав, чи потрапить знову перша леді США на обкладинку Vogue, враховуючи її ворожнечу з Анною Вінтур.