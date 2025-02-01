Війна Меланії Трамп і Анни Вінтур: чи потрапить перша леді США на обкладинку Vogue

Керівництво видавництва Conde Nast, якому належить Vogue, має намір "дружити" з Дональдом Трампом, тож не виключено, що Анні Вінтур доведеться поступитися своїми принципами щодо Меланії.

Related video

Меланія Трамп — персона нон-грата на обкладинці Vogue, і це беззмінна редакторка біблії моди Анна Вінтур давала чітко зрозуміти під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Однак після другого приходу Донні в Білий дім ситуація може змінитися, і Вінтур, зціпивши зуби, доведеться відійти від своїх принципів, міркує Дженні Оппенгеймер у своїй колонці для Daily Mail. Він — автор кількох несанкціонованих біографій громадських діячів, включно з Гілларі та Біллом Клінтоном, Роком Гадсоном, Мартою Стюарт, Барбарою Волтерс, Етель Кеннеді, Джеррі Сейнфельдом і сім'єю Гілтон. Серед його робіт — і книга "Анна Вінтур: круте життя і спекотні часи головного редактора Vogue".

За його словами, модні інсайдери побоюються, що Вінтур, відома своєю холодною поведінкою і антитрампівською політикою, знову виключить Меланію з обкладинки модної біблії ще на чотири роки.

"Якщо минуле — це прелюдія, Анна збирається зайняти тверду позицію в стилі Маноло Бланіка і, найімовірніше, внести Меланію в чорний список, як вона це зробила під час першого президентства Трампа", — заявило джерело з Vogue.

Але цього разу, схоже, намітилося серйозне зрушення. Оскільки корпоративна Америка відмовляється від прогресивної політики проваленої адміністрації Байдена заради нового світу MAGA, переконана демократка, ліворадикальна Ганна, яка, за словами джерел, давно страждає від синдрому психозу Трампа, отримує серйозний опір від материнської компанії свого журналу Conde Nast, коли зачіпається тема обкладинки Vogue і першої леді-республіканки.

Анна Вінтур "залізною рукою" керує біблією моди Фото: Getty Images

Анна є головною редакторкою та глобальною редакційною директоркою Vogue, маючи за плечима 25 вітчизняних і зарубіжних видань журналу Gucci. Однак вона все ще має звітувати перед генеральним директором глобальної медіакомпанії Conde Nast Роджером Лінчем, призначеним 2019 року, а також колишнім президентом і гендиректором сервісу потокової передачі музики Pandora, а також генеральним директором-засновником Sling TV.

І, як і інші генеральні директори та корпоративні лідери, як-от засновник Amazon Джефф Безос, генеральний директор Meta Марк Цукерберг, голова Google Сундар Пічел, голова Apple Тім Кук та інші, які підтримали Трампа, керівники Conde Nast теж хочуть бути на хорошій стороні головнокомандувача цього разу.

"Очевидно, що вони хотіли б, щоб Анна грала з Меланією по-хорошому, ставилася до неї з повагою, на яку вона по праву заслуговує як перша леді", — сказало джерело. У Conde Nast розраховують, що Вінтур проявить розсудливість і помириться з місіс Трамп.

"Річ у тім, що Меланія, яка незалежно мислить, може просто сказати Анні, щоб вона взяла своє прикриття і заткнулася", — припустило джерело.

Про те, що розклад змінюється, може свідчити той момент, що Vogue опублікував огляд найстильніших образів у день інавгурації в соціальних мережах, додавши до свого репортажу фірмову темно-синю шовкову вовняну сукню-пальто Меланії і дизайнерський капелюх-канотьє.

Образ Меланії Трамп на інавгурації удостоївся згадки у Vogue Фото: Getty Images

Раніше Меланія заявляла, що в її житті є важливіші речі, ніж бути на обкладинці Vogue. 2020 року, покинувши Білий дім після перемоги Байдена, вона в інтерв'ю Піта Гегсета з Fox News Channel сказала, що Vogue був "упередженим", оскільки не помістив її на обкладинку під час її перебування на посаді, але поставив першу леді Джилл Байден у центр уваги.

"Вони упереджені, у них є симпатії й антипатії, і це так очевидно. Я думаю, що американці і всі інші бачать це. І в мене є набагато важливіші справи... ніж бути на обкладинці Vogue", — зазначила вона.

Щоправда, ще до політичної кар'єри Трампа Меланія все ж прикрасила обкладинку журналу. У 2005 році вона з'явилася там у весільній сукні після одруження з мільярдером.

Меланія Трамп на обкладинці Vogue, 2025 Фото: Vogue

"Якби Меланія, досвідчена модель з елегантністю і класом, вийшла заміж за демократа, вона, ймовірно, не раз з'являлася б на обкладинці Vogue і була б найкращою подругою Анни", — сказав один з інформаторів.

Серед перших леді, які були на головній сторінці Vogue, — Мішель Обама (3 обкладинки), Гілларі Клінтон, Джилл Байден (2 рази), а також удостоїлася честі віцепрезидентка Камала Гарріс.

Джилл Байден двічі прикрашала обкладинку Vogue Фото: Vogue

Мішель обама тричі стала обличчям Vogue Фото: Vogue

Раніше Фокус писав, що Білий дім представив офіційний портрет Меланії Трамп.