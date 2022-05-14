Меланія Трамп звинуватила головну редакторку Vogue Анну Вінтур у упередженості

Дружина Дональда Трампа склала компанію Лорі та Барбарі Буш, яких теж не удостоїли бути поміщеними на обкладинку журналу під керівництвом Анни Вінтур. Меланія вважає головну редакторку видання упередженою.

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Колишня перша леді США Меланія Трамп, дружина 45-го президента країни, звинуватила в упередженості головну редакторку журналу Vogue Анну Вінтур через те, що та за всі чотири роки президентства її чоловіка так і не виділила їй місце на обкладинці "Біблії моди", пише Daily Mail.

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Зокрема, інтерв'юер Піт Хегсет зазначив, що нинішня перша леді США стала обличчям нового номера Vogue вже за п'ять місяців після виборів глави держави, віцепрезидентка Камала Гарріс з'явилася на обкладинці журналу ще до того, як прийняла присягу, Гілларі Клінтон теж красувалася на ній, а Мішель Обама взагалі тричі була на головній сторінці видання: у лютому 2009 року, менш ніж через місяць після інавгурації президента Обами, потім знову у 2013 році і, нарешті, у листопаді 2016 року. Меланія Трамп же, з її досвідом у бізнесі, моді та з привабливою зовнішністю привабливістю так жодного разу туди не потрапила.

[ + – ] Джилл Байден Фото: Vogue

"Вони упереджені, у них є симпатії та антипатії, і це так очевидно. І я думаю, що американці все це бачать. Це було їхнє рішення, а у мене є набагато важливіші справи — і я зробила це в Білому домі, — ніж бути на обкладинці Vogue", — відповіла Меланія.

Тим не менш, місіс Трамп усе ж таки потрапляла на обкладинку Vogue. Це трапилося в лютому 2005 року, і вона позувала у весільній сукні, коли вийшла заміж за мільярдера.

[ + – ] Меланія Трамп на обкладинці Vogue у 2005 році Фото: Vogue

Їй також запропонували фотосесію для Vogue незабаром після приходу Трампа до влади, але вона відмовилася прийняти пропозицію після того, як журнал заявив, що не може гарантувати їй потрапляння на обкладинку.

Серед інших перших леді, хто потрапив у немилість до Анни Вінтур, були Лора та Барбара Буш. Ці факти викликали звинувачення на адресу журналу в "ліберальній упередженості".

Анна Вінтур ніколи прямо не говорила, що місіс Трамп більше не буде на обкладинці, але вона дала зрозуміти, що не зацікавлена в цьому.

Нагадаємо, Меланія Трамп з'явилася на публіці після тривалої відсутності.