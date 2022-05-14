Мелания Трамп обвинила главреда Vogue Анну Винтур в предвзятости

Жена Дональда Трампа составила компанию Лоре и Барбаре Буш, которые тоже не удосужились чести быть помещенными на обложку журнала под руководством Анны Винтур. Мелания считает главреда издания предвзятой.

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Бывшая первая леди США Мелания Трамп, жена 45-го президента страны, обвинила в предвзятости главного редактора журнала Vogue Анну Винтур из-за того, что та за все четыре года президентства ее супруга так и не выделила ей место на обложке "библии моды", пишет Daily Mail.

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В частности, интервьюер Пит Хегсет отметил, что нынешняя первая леди США стала лицом нового номера Vogue уже через пять месяцев после выборов главы государства, вице-президент Камала Харрис появилась на обложке журнала еще до того, как приняла присягу, Хиллари Клинтон тоже красовалась на ней, а Мишель Обама и вовсе трижды была на главной странице издания: в феврале 2009 года, менее чем через месяц после инаугурации президента Обамы, затем снова в 2013 году и, наконец, в ноябре 2016 года. Мелания Трамп же, с ее опытом в бизнесе, моде и внешней привлекательностью так ни разу туда не попала.

[ + – ] Джилл Байден Фото: Vogue

"Они предвзяты, у них есть симпатии и антипатии, и это так очевидно. И я думаю, что американцы и все это видят. Это было их решение, а у меня есть гораздо более важные дела — и я сделала это в Белом доме — чем быть на обложке Vogue", ответила Мелания.

Тем не менее, миссис Трамп все же попадала на обложку Vogue. Это случилось в феврале 2005 года, и она позировала в свадебном платье, когда вышла замуж за миллиардера.

[ + – ] Мелания Трамп на обложке Vogue в 2005 году Фото: Vogue

Ей также предложили фотосессию для Vogue вскоре после прихода Трампа к власти, но она отказалась принять предложение после того, как журнал заявил, что не может гарантировать ей попадание на обложку.

Среди других первых леди, кто попал в немилость к Анне Винтур, были Лора и Барбара Буш. Эти факты вызвали обвинения в адрес журнала в "либеральной предвзятости".

Анна Винтур никогда прямо не говорила, что миссис Трамп больше не будет на обложке, но она дала понять, что не заинтересована в этом.

Напомним, Мелания Трамп появилась на публике после длительного отсутствия.