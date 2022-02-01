Мелания Трамп напомнила о себе роскошным нарядом от Alexander McQueen

В этом платье от именитого дизайнер жена 45-го президента США уже появлялась на публике в 2020 году.

После того, как Дональд Трамп проиграл президентские выборы в 2020 году, его жена Мелания, которую тяготили обязанности первой леди, вздохнула с облегчением и с удовольствием ушла в тень, чтобы отдохнуть от публичности. Поэтому каждое новое появление бывшей первой леди в соцсетях или мероприятиях вызывает повышенный интерес со стороны ее многочисленных поклонников.

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Совсем недавно миссис Трамп опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram с 1,8 млн подписчиков. На фото она позирует, сидя в кресле у камина в резиденции Трампов в Мар-а-Лаго рядом с писателем и политиком Беном Карсоном.

"Спасибо, доктор Карсон, за то, что вы пожертвовали книги для приемных детей нашей страны. Было замечательно присоединиться к вам, чтобы прочитать вашу новую книгу "Почему Америка имеет значение", – подписала снимок бывшая первая леди США.

[ + – ] Мелания Трамп и Бен Карсон Фото: Скриншот

На Мелании – белое платье с принтом от Alexander McQueen приталенного фасона, а образ дополнили классические черные туфли-лодочки от Christian Louboutin с фирменной красной подошвой. Волосы миссис Трамп спадают локонами на плечи.

Именно в таком образе она была полтора года назад, когда сопровождала своего мужа Дональда Трампа на мероприятии в Южной Дакоте. Тогда своим платьем 51-летняя жена 45-го президента США привлекла внимание, потому что некоторые пользователи Twitter подумали, что узор на ее наряде выглядит так, будто кто-то разрисовал ткань черной ручкой.

[ + – ] Мелания Трамп с мужем, Южная Дакота, 2020 год Фото: Getty Images

"Дональду Трампу стало скучно, и он нарисовал маркером Air Force One на белом платье Меланьи", "Кто-нибудь, пожалуйста, заберите его маркер! Сейчас он рисует платье Меланьи", – писали комментаторы.

Однако принт – это не каракули Трампа. "Танцующие девушки" были нарисованы несколькими студентами на длинном листе белой бумаги. Впоследствии Александр МакКуин и его команда вышили индивидуальные эскизы на платье. Идея заключалась в том, чтобы несколько человек работали вместе над проектом. Произведение дизайна в то время стоило около 2200 евро. Сегодня его уже нет в наличии.

Кроме чувства вкуса, которое не изменяет бывшей модели уже много лет, Мелания умудряется сохранять и роскошную фигуру. Она придерживается правильного питания и тренируется четыре раза в неделю, чередуя силовые тренировки и кардио, а также посещает пилатес и теннис.

Напомним, после ухода мужа из политики миссис Трамп сосредоточилась на воспитании сына, а также больше времени посвящает своим благотворительным проектам.