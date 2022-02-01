Меланія Трамп нагадала про себе розкішним вбранням від Alexander McQueen

У цій сукні від іменитого дизайнерка дружина 45-го президента США вже з'являлася на публіці у 2020 році.

Після того, як Дональд Трамп програв президентські вибори у 2020 році, його дружина Меланія, яку обтяжували обов'язки першої леді, зітхнула з полегшенням і з задоволенням пішла в тінь, щоб відпочити від публічності. Тому кожна нова поява колишньої першої леді в соцмережах чи на заходах викликає підвищений інтерес із боку її численних шанувальників.

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Нещодавно місіс Трамп опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram з 1,8 млн підписників. На фото вона позує, сидячи в кріслі біля каміна в резиденції Трампів у Мар-а-Лаго поряд із письменником і політиком Беном Карсоном.

"Дякую, докторе Карсоне, за те, що ви пожертвували книги для прийомних дітей нашої країни. Було чудово приєднатися до вас, щоб прочитати вашу нову книгу "Чому Америка має значення", – підписала знімок колишня перша леді США.

[ + – ] Меланія Трамп і Бен Карсон Фото: Скриншот

На Меланії – біла сукня з принтом від Alexander McQueen приталеного фасону, а образ доповнили класичні чорні туфлі-човники від Christian Louboutin із фірмовою червоною підошвою. Волосся місіс Трамп спадає локонами на плечі.

Саме в такому образі вона була півтора року тому, коли супроводжувала свого чоловіка Дональда Трампа на заході в Південній Дакоті. Тоді своєю сукнею 51-річна дружина 45-го президента США привернула увагу, тому що деякі користувачі Twitter подумали, що візерунок на її вбранні виглядає так, ніби хтось розмалював тканину чорною ручкою.

[ + – ] Меланія Трамп із чоловіком, Південна Дакота, 2020 рік Фото: Getty Images

"Дональду Трампу стало нудно, і він намалював маркером Air Force One на білій сукні Меланії", "Хтось, будь ласка, заберіть його маркер! Зараз він розмалює сукню Меланії", — писали коментатори.

Проте принт – це не каракулі Трампа. "Дівчата, які танцюють" були намальовані кількома студентами на довгому аркуші білого паперу. Згодом Александр МакКвін і його команда вишили індивідуальні ескізи на сукню. Ідея полягала в тому, щоб кілька людей працювали разом над проєктом. Витвір дизайну на той час коштував близько 2200 євро. Сьогодні його вже немає.

Окрім почуття смаку, яке не зраджує колишню модель уже багато років, Меланія примудряється зберігати й розкішну фігуру. Вона дотримується правильного харчування та тренується чотири рази на тиждень, чергуючи силові тренування та кардіо, а також відвідує пілатес і теніс.

Нагадаємо, після виходу чоловіка з політики місіс Трамп зосередилася на вихованні сина, а також більше часу присвячує своїм благодійним проєктам.