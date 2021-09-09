Життя після Білого дому: куди зникла і чим зараз займається Меланія Трамп
Життя в Білому домі обтяжувало дружину 45-го президента США Дональда Трампа, і якщо її чоловік ще раз виграє президентську гонку, повернення до Вашингтона буде для неї "найгіршим сценарієм".
51-річна колишня перша леді США Меланія Трамп ніколи не приховувала, що обрання чоловіка на пост президента в 2017 році стало для неї аж ніяк не радісною подією. Тому, коли він програв боротьбу за другий термін Джо Байдену, колишня модель із полегшенням зітхнула, пише People.
За словами джерел видання, Меланія не зацікавлена в поверненні до Вашингтона.
"Якщо Трамп виграє чергові вибори, це буде найгірший сценарій для неї", — зазначив інсайдер.
Чотири роки в Білому домі були для місіс Трамп дуже важким періодом — часом "суперечностей, міжнародного контролю, заголовків і очікувань щодо її ролі національної господарки, адвокатки та дружини", саме тому вона й не хоче повторення всього цього.
У записах, які були зроблені кілька років тому в Білому домі першим помічником першої леді, можна почути, як Меланія каже, що відчуває, що застрягла між ритуальними зобов'язаннями і критиками, які сказали, що вона ігнорувала або підтримувала імміграційну політику свого чоловіка, яка викликає суперечність.
"Меланії не подобається бути на очах у публіки, і вона ясно дала зрозуміти, що не зацікавлена в тому, щоб робити це знову", — зазначає таблоїд.
Зараз же вона насолоджується життям поза камерами, і її головний пріоритет тепер — 15-річний син Беррон, який тільки що пішов у школу при Оксбриджській академії в Вест-Палм-Біч, заснованій підприємцем-мільярдером із Флориди Біллом Кохом, який вкладав гроші в передвиборну кампанію Дональда Трампа.
Школа використовує творчий підхід до навчання, наймаючи вчителів із життєвим досвідом у своїх дисциплінах, і Меланія вельми рада, що її син тут навчається.
"Вона повністю залучена в освіту Беррона, позакласні заняття і загальне благополуччя", — діляться інсайдери.
Прессекретар дружини Трампа додав:
"Вона зосереджена на тому, щоб бути матір'ю і ставити сім'ю на перше місце, одночасно працюючи над різними проектами, на завершення яких потрібен час".
У місіс Трамп і її батьків є власні апартаменти в сезонному клубі Мар-а-Лаго в Палм-Біч, де сім'я мільярдера і 45-го президента США проводила більшу частину свого часу з тих пір, як покинула Білий дім у січні. Батьки колишньої моделі зі Словенії Віктор і Амалія Кнаусс отримали американське громадянство у 2018 році, причому не без допомоги дочки та зятя.
Цього літа Меланію також бачили в Нью-Йорку, коли її чоловік зупинявся в їхньому маєтку в Нью-Джерсі.
Не так давно в ЗМІ знову поповзли чутки про можливий розлад у парі після того, як 14 червня дружина Трампа не була присутня на 75-річчі свого чоловіка.
Раніше вона проігнорувала й День усіх закоханих. Пресі також стало відомо, що Меланія підшукувала житло за межами Мар-а-Лаго. Коли сім'я жила в Нью-Йорку, в неї була власна додаткова квартира, окрема від їхнього пентгауса в Трамп-тауер на П'ятій авеню.
Нагадаємо, колишня радниця й довірена особа Меланії Стефані Вінстон Волкофф написала книгу про місіс Трамп, в якій, як вона говорила, "стерла лиск" із першої леді США.