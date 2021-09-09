Життя після Білого дому: куди зникла і чим зараз займається Меланія Трамп

Життя в Білому домі обтяжувало дружину 45-го президента США Дональда Трампа, і якщо її чоловік ще раз виграє президентську гонку, повернення до Вашингтона буде для неї "найгіршим сценарієм".

51-річна колишня перша леді США Меланія Трамп ніколи не приховувала, що обрання чоловіка на пост президента в 2017 році стало для неї аж ніяк не радісною подією. Тому, коли він програв боротьбу за другий термін Джо Байдену, колишня модель із полегшенням зітхнула, пише People.

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За словами джерел видання, Меланія не зацікавлена в поверненні до Вашингтона.

"Якщо Трамп виграє чергові вибори, це буде найгірший сценарій для неї", — зазначив інсайдер.

Чотири роки в Білому домі були для місіс Трамп дуже важким періодом — часом "суперечностей, міжнародного контролю, заголовків і очікувань щодо її ролі національної господарки, адвокатки та дружини", саме тому вона й не хоче повторення всього цього.

У записах, які були зроблені кілька років тому в Білому домі першим помічником першої леді, можна почути, як Меланія каже, що відчуває, що застрягла між ритуальними зобов'язаннями і критиками, які сказали, що вона ігнорувала або підтримувала імміграційну політику свого чоловіка, яка викликає суперечність.

"Меланії не подобається бути на очах у публіки, і вона ясно дала зрозуміти, що не зацікавлена в тому, щоб робити це знову", — зазначає таблоїд.

Зараз же вона насолоджується життям поза камерами, і її головний пріоритет тепер — 15-річний син Беррон, який тільки що пішов у школу при Оксбриджській академії в Вест-Палм-Біч, заснованій підприємцем-мільярдером із Флориди Біллом Кохом, який вкладав гроші в передвиборну кампанію Дональда Трампа.

[ + – ] Меланія Трамп і її 15-річний син Беррон, ріст якого вже 2 метри

Школа використовує творчий підхід до навчання, наймаючи вчителів із життєвим досвідом у своїх дисциплінах, і Меланія вельми рада, що її син тут навчається.

"Вона повністю залучена в освіту Беррона, позакласні заняття і загальне благополуччя", — діляться інсайдери.

Прессекретар дружини Трампа додав:

"Вона зосереджена на тому, щоб бути матір'ю і ставити сім'ю на перше місце, одночасно працюючи над різними проектами, на завершення яких потрібен час".

У місіс Трамп і її батьків є власні апартаменти в сезонному клубі Мар-а-Лаго в Палм-Біч, де сім'я мільярдера і 45-го президента США проводила більшу частину свого часу з тих пір, як покинула Білий дім у січні. Батьки колишньої моделі зі Словенії Віктор і Амалія Кнаусс отримали американське громадянство у 2018 році, причому не без допомоги дочки та зятя.

Цього літа Меланію також бачили в Нью-Йорку, коли її чоловік зупинявся в їхньому маєтку в Нью-Джерсі.

[ + – ] Меланія і Дональд Трамп

Не так давно в ЗМІ знову поповзли чутки про можливий розлад у парі після того, як 14 червня дружина Трампа не була присутня на 75-річчі свого чоловіка.

[ + – ] На святкуванні 75-річчя Дональда Трампа його дружини не було

Раніше вона проігнорувала й День усіх закоханих. Пресі також стало відомо, що Меланія підшукувала житло за межами Мар-а-Лаго. Коли сім'я жила в Нью-Йорку, в неї була власна додаткова квартира, окрема від їхнього пентгауса в Трамп-тауер на П'ятій авеню.

Нагадаємо, колишня радниця й довірена особа Меланії Стефані Вінстон Волкофф написала книгу про місіс Трамп, в якій, як вона говорила, "стерла лиск" із першої леді США.