Дональда Трампа проігнорувала дружина в День святого Валентина

14 лютого Меланія Трамп запостила фото з дітьми з фонду, яких відвідувала кілька років тому.

14 лютого, у День всіх закоханих, Дональд Трамп не дочекався привітань від дружини. Меланія Трамп, яку на відміну від чоловіка не забанили в соцмережах, запостила зворушливий пост, присвячений дитячому фонду. Про це пише Daily Mail.

А сам 35-й президент США провів День святого Валентина, граючи в гольф у своєму клубі Trump International в Уест-Палм-Біч.

[ + – ] Дональд Трамп грає в гольф у Trump International

Раніше з'явилася інформація про те, що подружжя Трампів майже не залишає маєток Мар-а-Лаго у Флориді. А Меланія Трамп, відпочиваючи від обов'язків першої леді, часто відвідує салони краси та вечеряє з батьками. Джерело також стверджувало, що Меланія "подумки покинула Вашингтон, на відміну від свого чоловіка".

[ + – ] Маєток Мар-а-Лаго у Флориді, де подружжя Трампів зараз проживає

Не привітала Меланія Дональда Трампа і з тим, що на слуханнях в Сенаті Конгресу США законодавці не стали оголошувати імпічмент колишньому голові держави Дональду Трампу і виправдали його.

На підтримку імпічменту висловилися лише 57 сенаторів, включаючи сім однопартійців Трампа, проти — 43. Щоб імпічмент вважався ухваленим, на його підтримку у 100-місцевому Сенаті повинні були виступити мінімум 50 демократів і незалежних законодавців, а також 17 республіканців. Рішення в Сенаті було за двопартійним голосуванням у Палаті представників, яка схвалила процедуру судового звинувачення.

Нагадаємо, резолюція про імпічмент Трампу була схвалена Палатою представників 13 січня. Увечері 25 січня її передали в Сенат.

Трамп — перший в історії президент США, щодо якого двічі вирішувалося питання про імпічмент. Цього разу його звинувачували у підбурюванні до заколоту. До цього, 6 січня, прихильники Дональда Трампа увірвалися в Конгрес США, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів.

Виправдання Трампа по суті означає, що він не втратив можливість займати державні посади, зокрема знову балотуватися в президенти США на виборах 5 листопада 2024 року.