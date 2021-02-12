Мелания Трамп отстранилась от импичмента мужа и отдыхает от обязанностей первой леди

Источники утверждают, что Мелания не принимает никакого участия в политических разборках и тратит время на салоны красоты

Мелания Трамп, как утверждают приближенные к ней инсайдеры, полностью отстранилась от судового процесса, связанного с вероятным импичментом ее мужа и проводит время в имении Мар-а-Лаго в Флориде, уделяя максимум внимания себе. Об этом пишет CNN.

"Она ходит в СПА-салон, обедает, снова посещает СПА, и ужинает с Дональдом Трампом во внутреннем домике имения. Взболтать и повторить. И так каждый день", — утверждает источник.

Мелания делает массаж, косметологические процедуры и проходит по всем пунктам салонов красоты.

[ + – ] Имение Мар-а-Лаго Трампа во Флориде

На ужин она заказывает рыбу и часто к ней присоединяются ее родители, Виктор и Амалия Кнавс, которые постоянно проживают тут же, в Мар-а-Лаго.

Кроме этого она занимается созданием своего офиса и даже наняла трех сотрудников, которые работали с ней в Белом доме. Мелания надеется возродить кампанию помощи детям "Будьте лучшими", которой занималась в бытность первой леди.

Сама Мелания не дает никаких комментариев по поводу победы Джо Байдена, однако известно, что Дональд Трамп болезненно воспринял тот факт, что Джилл Байден оказалась на обложке журналов People и Parents, вскоре после избрания ее супруга президентом.

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"Дональд больше переживал из-за того, что Меланию не снимают для обложек больше, чем сама Мелания", — вспоминала Стефани Уинстон Уолкофф, которая была помощницей первой леди. 35-й президент даже называл редакторов глянца "элитарными снобами".

Однако, по мнению Уолкофф, Мелания в бытность первой леди обвиняла своих сотрудников, редакторов глянца и корпорации с фондами в том, что они отказываются с ней работать, при этом игнорируя тот факт, что виной тому могла быть политическая риторика ее мужа и ее самой.

"Это кажется несправедливым, но типично для нее обвинять всех остальных. Все знают, что Мелания Трамп делает то, что хочет, и когда хочет, и ни один сотрудник в ее команде не смог бы ее переубедить", — отметил информированный источник.