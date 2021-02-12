Меланія Трамп відсторонилася від імпічменту чоловіка і відпочиває від обов'язків першої леді

Джерела стверджують, що Меланія не бере ніякої участі в політичних розбірках і витрачає час на салони краси.

Меланія Трамп, як стверджують наближені до неї інсайдери, повністю відсторонилася від судового процесу, пов'язаного з можливим імпічментом її чоловіка і проводить час у маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, приділяючи максимум уваги собі. Про це пише CNN.

"Вона ходить в СПА-салон, обідає, знову відвідує СПА, і вечеряє з Дональдом Трампом у внутрішньому будиночку маєтка. Збовтати і повторити. І так щодня", — стверджує джерело.

Меланія робить масаж, косметологічні процедури і проходить всіма пунктами салонів краси.

[ + – ] Маєток Мар-а-Лаго Трампа у Флориді

На вечерю вона замовляє рибу і часто до неї приєднуються її батьки, Віктор та Амалія Кнавс, які постійно проживають тут, у Мар-а-Лаго.

Крім цього вона займається створенням свого офісу та навіть найняла трьох співробітників, які працювали з нею в Білому домі. Меланія сподівається відродити кампанію допомоги дітям "Будьте кращими", якою займалася перебуваючи першою леді.

Власне Меланія не дає ніяких коментарів із приводу перемоги Джо Байдена, проте відомо, що Дональд Трамп болісно сприйняв той факт, що Джилл Байден постала на обкладинці журналів People і Parents, незабаром після обрання її чоловіка президентом.

[ + – ] Подружжя Трампів прибула до Флориди

"Дональд більше переживав через те, що Меланію не знімають для обкладинок більше, ніж сама Меланія", — згадувала Стефані Вінстон Волкофф, яка була помічницею першої леді. 35-й президент навіть називав редакторів глянцю "елітарними снобами".

Однак, на думку Волкофф, Меланія під час перебування першою леді звинувачувала своїх співробітників, редакторів глянцю та корпорації з фондами в тому, що вони відмовляються з нею працювати, водночас ігноруючи той факт, що виною тому могла бути політична риторика її чоловіка і її самої.

"Це здається несправедливим, але типово для неї звинувачувати всіх інших. Усі знають, що Меланія Трамп робить те, що хоче, і коли хоче, і жоден співробітник в її команді не зміг би її переконати", — зазначило інформоване джерело.