Дональда Трампа проигнорировала жена в День святого Валентина

14 февраля Мелания Трамп запостила фото с детьми из фонда, которых посещала несколько лет назад

14 февраля, в День всех влюбленных, Дональд Трамп не дождался поздравлений от супруги. Мелания Трамп, которую в отличие от мужа не забанили в соцсетях, запостила трогательный пост, посвященный детскому фонду. Об этом пишет Daily Mail.

А сам 35-й президент США провел День святого Валентина, играя в гольф в своем клубе Trump International в Уэст-Палм-Бич.

[ + – ] Дональд Трамп играет в гольф в Trump International

Ранее появилась информация о том, что чета Трампов практически не покидает имение Мар-а-Лаго во Флориде. А Мелания Трамп, отдыхая от обязанностей первой леди, часто посещает салоны красоты и ужинает с родителями. Источник также утверждал, что Мелания "мысленно покинула Вашингтон, в отличие от своего мужа".

[ + – ] Имение Мар-а-Лаго в Флориде, где чета Трампов сейчас проживает

Не поздравила Мелания Дональда Трампа и с тем, что на слушаниях в Сенате Конгресса США законодатели не стали объявлять импичмент бывшему главе государства Дональду Трампу и оправдали его.

В поддержку импичмента высказались лишь 57 сенаторов, включая семь однопартийцев Трампа, против — 43. Чтобы импичмент считался вынесенным, в его поддержку в 100-местном Сенате должны были выступить минимум 50 демократов и независимых законодателей, а также 17 республиканцев. Решение в Сенате последовало за двухпартийным голосованием в Палате представителей, которая одобрила процедуру судебного обвинения.

Напомним, резолюция об импичменте Трампу была одобрена Палатой представителей 13 января. Вечером 25 января она была передана в Сенат.

Трамп — первый в истории президент США, в отношении которого дважды решался вопрос об импичменте. В этот раз его обвиняли в подстрекательстве к мятежу. До этого, 6 января, сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов.

Оправдание Трампа по сути означает, что он не потерял возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США на выборах 5 ноября 2024 года.