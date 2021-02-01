"Стерла лиск". Екс-радниця Меланії Трамп написала книгу про колишню першу леді США

Автор книги "Меланія і я: підйом і падіння моєї дружби з першою леді" привідкрила завісу над шлюбом Трампів і розповіла про екс-першу леді США без прикрас.

Колишня перша леді США Меланія Трамп дуже рідко брала участь у публічних виступах свого чоловіка під час його передвиборчої кампанії, але завжди підтримувала його "з-за лаштунків", передає Daily Mail з посиланням на слова колишньої радниці і довіреної особи Меланії Стефані Вінстон Волкофф у подкасті Hollywood Life.

Жінка, яка написала книгу "Меланія і я: підйом і падіння моєї дружби з першою леді", розповіла, що після публічних виступів на мітингах Трамп дотримувався ритуал: він у першу чергу телефонував дружині зі словами: "Привіт, крихітко! Як я сьогодні?". Складалося враження, що йому було необхідно її схвалення.

У відповідь Меланія, знаючи про те, який ласий її чоловік на лестощі і похвалу, говорила йому те, що він хотів чути.

"Я вважаю, що їхній спосіб показати любов одне до одного, — це те, що вона розповідає йому, який він чудовий і величний", — підкреслила колись близька подруга місіс Трамп.

[ + – ] Стефані Вінстон Волкофф Фото: Getty Images

Розвіяла Волкофф і чутки про можливе розлучення пари. Вона впевнена, що між ними існують справжні почуття. Коментуючи ролики, у яких Меланія обсмикує руку чоловіка або виглядає відверто роздратованою присутністю Дональда, Стефані заявила, що це була не демонстрація проблем у їхньому шлюбі, а відволікання уваги від того, "що відбувається".

Фото: Getty Images

Екс-радниця розповіла, що написала книгу про Меланію, щоб показати всім, що насправді дружина Дональда Трампа — не така, якою вона себе показувала на публіці. Залишаючись загадкою протягом усіх чотирьох років президентства чоловіка, вона була наділена американцями якостями, які їй не властиві.

"Я вважала своїм громадянським обов'язком перестати захищати її і знайти "найзагадковішу першу леді", яку коли-небудь знав світ. Поділившись своєю історією, я викрила її справжню особистість і показала неприкрашений портрет жінки, чий зовнішній лиск я зняла, не залишивши нічого, крім неупередженої, поверхневої жінки", — пояснила Стефані.

Фото: Getty Images

Після того, як президентський термін Трампа закінчився, супроводжуваний у кінці масовими акціями протесту, штурмом Капітолію і жертвами, пара поїхала жити у свій маєток Мар-А-Лаго у Флориді.

Раніше чутки про те, що шлюб Трампів на межі, спростував і всесвітньо відомий фахівець з мови тіла Брюс Дарем. Він зазначив, що цій сім'ї не загрожує розпад у доступному для огляду майбутньому, а Меланія займе в парі чільну позицію.