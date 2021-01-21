Эксперт по языку тела рассказал, что будет с браком Дональда и Мелании Трамп

За время президентства Трампа поведение его жены заметно изменилось.

45-й президент США Дональд Трамп вместе с супругой покинули Белый дом 20 января, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена, на которой отказались присутствовать. Уходили из президентской резиденции супруги, держась за руки. Вернувшись домой во Флориду Мелания наконец –то перестала скрывать улыбку и окунулась в свободную от обязанностей первой леди жизнь.

Тем временем американцев снова озаботил вопрос о том, что же будет с браком Трампов. Во время президентской каденции Донни мир не раз становился свидетелем неловких моментов между супругами, когда Мелания на выходе из самолета отказывалась взять мужа за руку либо же всячески игнорировала его и выглядела откровенно не в духе.

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Многие высказывали предположение, что сразу после завершения президентского срока миссис Трамп подаст на развод. Однако эксперт по языку тела Брюс Дарем, всемирно известный спикер по теме психологии публичного выступления, считает, что браку этой пары ничего не грозит. Об этом он рассказал в интервью изданию Mirror.

Дарем уверен, что за время, проведенное в Белом доме, в отношениях пары произошли изменения.

"Из-за отсутствия у Дональда сочувствия к другим, из-за его веры в то, что все дело в нем, из-за его нарциссического поведения и слухов о том, что у Дональда есть романы, Мелания в своей голове приняла, что любовь в сердце стоит больше долларов в кошельке? Готова ли она уйти, поскольку шоу подходит к концу, и она чувствует, что ей больше не нужно играть этого персонажа?", – отвечает он вопросом на вопрос.

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И тут же дает ответ:

"Что ж, если судить с точки зрения базового анализа языка тела, ситуация меняется, что-то меняется, и неудивительно. Она не оставила его, но берет на себя более влиятельную и грозную роль в продолжающихся отношениях".

Если во время инаугурации супруга всячески пыталась поддерживать Трампа, о чем свидетельствует их первый танец, где Мелания как-бы утешала и защищала Дональда от свалившейся ответственности, то сейчас, устав от его нарциссизма, она решила сосредоточиться на себе, уверен эксперт. Он отметил, что семье Трампов не грозит распад в обозримом будущем, а Мелания займет в паре главенствующую позицию.

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Напомним, Мелания Трамп для последнего появления на публике в качестве первой леди выбрала полностью черный наряд. На ней было черное платье с жакетом Chanel, туфли на шпильках от Christian Louboutin за 800 долларов и Hermes Birkin из черной крокодиловой кожи за 70 тысяч долларов.

За два дня до инаугурации 46-го президента Джо Байдена она обратилась к нации с прощальной речью, заявив, что для нее было честью представлять США в качестве первой леди.